Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢127ÉÃ»¦TKO¤Î²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù¤Ë¸ÀµÚ¡¡¡Ö¥ê¥ó¥°°Ê³°¤Ç¥¸¥ã¥Ö¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¥ï¥±
Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤¬¸ø³«¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î½êÂ°¥¸¥à¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£28Æü¤ËV2Àï¤Ç°µ¾¡·à¤òÈäÏª¤·¤¿WBOÆ±µé²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¼«¿È¤òÂÐÀï¸õÊä¤Ëµó¤²¤¿¤ê¡¢µó¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¥ê¥ó¥°°Ê³°¤Ç¤â¥¸¥ã¥Ö¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£Æá¿ÜÀî¤Ï6·î8Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç¡¢WBAÆ±µé6°Ì¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó¡Ê¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤ÈÆ±µé¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë10²óÀï¤ÇÂÐÀï¡£¶½¹Ô¤ÏAmazon ¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¡£ÀïÀÓ¤Ï26ºÐ¤ÎÆá¿ÜÀî¤¬6¾¡¡Ê2KO¡Ë¡¢29ºÐ¤Î¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó¤¬14¾¡¡Ê5KO¡Ë1ÇÔ¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡ÖBC¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤«¤éÎý½¬¤ò³«»Ï¡£¡ÖÉªÅÝÎ©¡×¤ä¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×¤Ç½Å¿´¤Î°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¥·¥ã¥É¡¼¤ò2¥é¥¦¥ó¥É¾Ã²½¤·¡¢¸µIBO¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ö¥ì¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÖµ¡£ÂÎ½Å¤¬6¥¥í½Å¤¤Áê¼ê¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÎ×¤ó¤À¡£¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ê¡¢¶¯Îõ¤Ê±¦¥Õ¥Ã¥¯¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¤ÈÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤©¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¤Ç´¶Æ°¤µ¤»¤ë¿Í¤Ï¡¢Îý½¬¤Ç¤â´¶Æ°¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¬¥Á¥ó¥³¥¹¥Ñ¡¼¤Î¸å¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤ò4²ó¡¢¥Ü¥Ç¥£¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤òÃå¤±¤¿¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥ê¥Ê¥ì¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë1¥é¥¦¥ó¥ÉÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£ºÇ¸å¤Ë¥·¥ã¥É¡¼¤ò1²ó¹Ô¤¤¡¢Âì¤Î¤è¤¦¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢Éðµï¤¬WBOÀ¤³¦Æ±µé7°Ì¥æ¥Ã¥¿¥Ý¥ó¡¦¥È¥ó¥Ç¥¤¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë½é²ó2Ê¬7ÉÃ¤ÇTKO¾¡¤Á¤·¤¿»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£¡Ö²ø²æ¤ÎÉüµ¢Àï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ê¥æ¥Ã¥¿¥Ý¥ó¤Ï¡ËÉ¾²Á¤¬¾å¤¬¤ëÁê¼ê¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ð¥Á¤Ã¤È·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇµïÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¡£Èó¾ï¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸«¤Æ»×¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¥ó¥°°Ê³°¤Ç¤â¥¸¥ã¥Ö¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ëÍýÍ³
¡¡¤«¤Í¤ÆÂÐÀï¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿Î¾¼Ô¤À¤¬¡¢Éðµï¤ÏËÉ±ÒÀïÄ¾¸å¡¢¼«¿È¤¬Ë¾¤àÅý°ìÀï¤ÎÁê¼ê¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢Æá¿ÜÀî¤¬²¦¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éÌ¾Á°¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤Î²ñ¸«¤Ç¤ÏÆá¿ÜÀî¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Æá¿ÜÀî¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¶î¤±°ú¤¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥ó¥°°Ê³°¤Ç¤â¥¸¥ã¥Ö¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ÐÉ¬¤º¤ä¤ëÁê¼ê¡×¤È¾Íè¤ÎÂÐÀï¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Äë·ý¥¸¥à¤ÎÉÍÅÄ¹ä»ËÂåÉ½¤Ï²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡ÖÉðµï·¯¤¬ÎÉ¤¤¾¡¤ÁÊý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«¤º¤È¡ÊÆá¿ÜÀî¤Ø¤Î¡Ë´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´üÂÔÄÌ¤ê¤Î»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Î¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó¤Ï7Ç¯Á°¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤«¤é¥×¥íÅ¾¸þ¡£13Ï¢¾¡¤·¤¿¸å¡¢2023Ç¯6·î¤ËÀÐÅÄ¾¢¡Ê°æ²¬¡Ë¤È¤ÎWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ç1-2¤ÎÈ½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£ºòÇ¯6·î¤ËºÆµ¯¤·¡¢Æá¿ÜÀîÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡º£¶½¹Ô¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏWBCÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤ÈIBFÆ±µé²¦¼Ô¡¦À¾ÅÄÎ¿Í¤¡ÊÏ»Åç¡Ë¤Î²¦ºÂÅý°ìÀï¡£ÀïÀÓ¤Ï27ºÐ¤ÎÃæÃ«¤¬30¾¡¡Ê23KO¡Ë¡¢28ºÐ¤ÎÀ¾ÅÄ¤¬10¾¡¡Ê2KO¡Ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ß·ÅÄ Ä¾¿Í / Naoto Sawada¡Ë