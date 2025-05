5月29日、Kアリーナ横浜で行われた音楽授賞式『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』で、HANAが「新人賞/THE BEST NEW ARTIST」を受賞した。

【映像】JISOOのスピーチ(会場であたたかく見守るSKY-HIの姿も)

HANAはオーディション番組『No No Girls』より誕生した7人組ガールズグループ。アーティストのちゃんみながプロデューサーとしてオーディションから携わり、2025年4月にメジャーデビュー。授賞式に出演するのは今回が初めてとなる。またこの日の会場は、メンバーとグループ名が決まった最終審査会場と同じKアリーナ横浜、メンバーたちにとっても感慨深い場所だ。

HANAの名前が呼ばれるとメンバーたちは驚いたように手を合わせながら満面の笑みで壇上へ。「独特な魅力でファンの心を奪ったHANAはデビュー1週間でオリコンストリーミングチャート1位になりました」と紹介されると会場からは大きな拍手が。

自らトロフィーを持ったメンバーのJISOOは韓国語で「私たちはちゃんみなさんがプロデュースした日本のオーディション番組『No No Girls』で今年4月にデビューしました。今日、『ASEA』で挨拶ができて本当に光栄に思います。デビュー後、初めて受賞できて本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも多くの方にいろんな音楽を届けるために努力します」と笑顔でスピーチ。

そして「ちゃんみなさん、SKY-HIさん、B-RAVE、ソニーミュージックのみなさん。いつもサポートしてくださるみなさん、本当にありがとうございます!HONEYs(ファンクラブ名)のみなさんもありがとうございます!以上HANAでした!」と日本語で元気いっぱいに感謝を述べると、会場にいるSKY-HIも笑顔で大きな拍手をおくっていた。

『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS』は、アジアを代表するトップアーティストが出演し、世界中のファンと音楽で一つになる授賞式。2024年4月に日本で初開催された。今年は5月28日、29日にKアリーナ横浜で開催されている。(『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』/ABEMA K-POPチャンネル)