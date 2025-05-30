ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー ¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£±£²¡¥£µ¡óÁ°¸å¤È¾å¾º°ìÉþ

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡12.45¡¡9.46¡¡8.40¡¡7.98
1MO¡¡11.51¡¡8.25¡¡8.56¡¡7.48
3MO¡¡11.14¡¡8.03¡¡9.06¡¡7.62
6MO¡¡10.87¡¡7.86¡¡9.48¡¡7.74
9MO¡¡10.62¡¡7.74¡¡9.63¡¡7.82
1YR¡¡10.42¡¡7.68¡¡9.74¡¡7.90
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡10.07¡¡10.46¡¡10.32
1MO¡¡10.13¡¡9.75¡¡9.41
3MO¡¡10.34¡¡10.13¡¡9.07
6MO¡¡10.46¡¡10.26¡¡8.78
9MO¡¡10.52¡¡10.32¡¡8.61
1YR¡¡10.53¡¡10.36¡¡8.48
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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
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1MO¡¡11.51¡¡8.25¡¡8.56¡¡7.48
3MO¡¡11.14¡¡8.03¡¡9.06¡¡7.62
6MO¡¡10.87¡¡7.86¡¡9.48¡¡7.74
9MO¡¡10.62¡¡7.74¡¡9.63¡¡7.82
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡10.07¡¡10.46¡¡10.32
1MO¡¡10.13¡¡9.75¡¡9.41
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