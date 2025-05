サンリオピューロランドにて、夏のシーズンイベント「ピューロランドネオナツマツリII」を開催!

2024年に引き続き、”マツリ”をテーマとして、2025年は”レトロ”をかけあわせた「マツリ×レトロ」をテーマに、さらにパワーアップしたナツマツリが楽しめます☆

サンリオピューロランド「ピューロランドネオナツマツリII」

開催期間:2025年7月11日(金)〜9月2日(火)

開催場所:サンリオピューロランド(東京都多摩市)

「ピューロランドネオナツマツリII」テーマ:

ピューロランドのナツマツリがパワーUPして帰って来た︕2025年のナツテーマはマツリ×レトロ︕

あの頃コドモだった⼈、オトナだった⼈にとってはナツかしい︕まだ生まれていなかったお友だちにはアタラしい︕

みんなでピューロレトロを楽しんじゃおう☆彡

多くの反響を呼んだナツマツリイベントをアップデートし、2024年に引き続き“マツリ”と、ピューロランドの誕生した1990年の平成レトロから生まれたピューロランドならではの“ピューロレトロ” を掛け合わせた「マツリ×レトロ」をメインテーマとした夏のイベントを開催。

新しさ(New)とレトロ(Retro)が融合したニュートロな世界観で、さらに幅広い世代のゲストにも楽しんでもらえるコンテンツが用意されます。

今回は第1弾として、エントランスに登場するイベント期間限定のカラフルな提灯や、ネオンが輝くフォトスポットを紹介。

キャラクターたちとお祭りに遊びに来たような写真が撮れるスポットで、この夏だけの特別な思い出を残すことができます。

また、ナツマツリ気分を味わえる、電球ドリンクやかき氷などのヤタイグルメからインスパイアされた限定フードや、CD風キーホルダーやステッカーなど、新しくもどこかなつかしさを感じるレトロなデザインの限定グッズもラインナップ。

そのほか、ネオン輝く様々なヤタイが登場する「ネオエンニチ」や、ワークショップのほか、「ピューロランドネオナツマツリII スペシャルグリーティング」も実施されます。

さらにネオナツマツリの特別なコスチュームのキャラクターたちが「WA☆SHOWI BEAT︕撮影会」、パークオープン時間にゲストをお迎えする「ウェルカムグリーティング」に登場するなど、キャラクターたちとナツマツリ気分を味わえるコンテンツばかりです☆

限定フォトスポット

開催場所︓3F エントランスホール

館内もさまざまな場所がレトロネオンな装飾に大変身。

3Fエントランスホールでは、提灯がちりばめられた色鮮やかなゲートがお出迎えしてナツマツリ気分を盛り上げます。

また、カラフルなネオンで彩られたフォトスポットが登場。

キャラクターたちとナツマツリ気分で記念写真を撮ることができます。

限定フードメニュー

ナツマツリにちなんだ、お祭り気分になれるヤタイ風グルメなどを、館内各レストランにて期間限定で販売。

2024年も⼤好評だった光るドリンクがリニューアルし「NEO電球ドリンクII」として登場するほか、ナツマツリの定番であるかき氷風な⾒た目の「ぐでたまのひんやり♪かき氷風モンブランパフェ」など、様々なヤタイ風グルメが登場します。

そのほかにも「ポムポムプリンの屋台の定番♪チョコバナナ風ミルクドリンク」や「ポチャッコの夕涼み☆フルーツゼリーパフェ」、時間限定販売の「ネオナツマツリII☆モーニングセット〜きなこ揚げパン&カツサンド〜」など、⾒ても⾷べても楽しいお祭りにぴったりなメニューが多数ラインナップされます。

NEO電球ドリンクII

価格:各1,200円(税込)

光るボトル入りの映えるドリンクがリニューアルして登場!

ボトルにレイアウトされた、ウィンクする「ハローキティ」と「ディアダニエル」にも注目です。

ぐでたまのひんやり♪かき氷風モンブランパフェ

価格:950円(税込)

かき氷風の見た目がユニークなスイーツ。

トップにはお祭り気分を盛り上げてくれる「ぐでたま」の姿が☆

ポムポムプリンのチョコバナナ風ミルクドリンク

価格:950円(税込)

屋台定番のチョコバナナをイメージしたドリンク。

手足を広げて寝そべる「ポムポムプリン」がトッピングされています。

ポチャッコのフルーツゼリーパフェ

価格:950円(税込)

「ポチャッコ」のお顔をあしらったグラスデザート。

涼しげなゼリーとフルーツの彩りがポイントです。

クロミの黒胡椒チーズカツカレー

価格:1,600円(税込)

ピリっとスパイシーな「クロミの黒胡椒チーズカツカレー」

「クロミ」をイメージした、黒胡椒が効いた夏向けカレーです。

シナモロールのえびカツブルーカレー

価格:1,600円(税込)

”わたあめ”をほおばる「シナモロール」をイメージした「シナモロールのえびカツブルーカレー」

えびカツをのせた青いルウが目を引く、夏のごちそうメニューです。

バッドばつ丸のうにクリームパスタ&デザートセット

価格:1,550円(税込)

片手で逆立ちする「バッドばつ丸」がインパクト大な「バッドばつ丸のうにクリームパスタ&デザートセット」

とろけるたまごと濃厚うにクリームの贅沢パスタとグラスデザートがセットになっています。

ネオナツマツリII☆モーニングセット〜きなこ揚げパン&カツサンド〜

価格:1,200円(税込)

朝限定で販売される「ネオナツマツリII☆モーニングセット〜きなこ揚げパン&カツサンド〜」

きなこ揚げパンとカツサンドがセットになった、ボリューム満点のセットです。

「ピューロランドネオナツマツリII」限定グッズ

販売店舗:3Fエントランスショップ

どこかなつかしさを感じる様々な限定グッズを販売。

なつかしい「CD風キーホルダー」は、手のひらサイズでありながら中のリーフレットやCDもしっかり作りこまれた遊び心をくすぐるデザインです。

また、「ピューロランドネオナツマツリII」にふさわしい「光るアクリルバッジ」のほか、キラキラの星型チャームがゆれる、なつかしのグッズ「ミニミラー」なども登場します。

CD風キーホルダー

価格:各990円

種類:全6種

透明感のある星型チャームをあしらったCD風キーホルダー。

中のリーフレットまでこだわった、手のひらサイズの遊び心あふれるグッズです。

光るアクリルバッジ

価格:各1,320円(税込)

種類:全6種

ネオンをイメージした光るバッジ。

暗闇でも抜群の存在感を発揮してくれます。

ステッカー

価格:各418円

種類:全13種

レトロポップなデザインが勢ぞろいするステッカー。

和傘をあしらった「けろけろけろっぴ」や

カラフルなアクセサリーを身につけた「シナモロール」

カラフルな衣装がお似合いな「ウサハナ」

屋台を前に満面の笑みを浮かべる「タキシードサム」など全13種類から選べます。

ミニミラー

価格:各990円(税込)

種類:全6種

星型チャーム付きのミラーはおでかけ用にもぴったり。

風車やりんご飴のアクセサリーを着けた「ハローキティ」のほか

花火をじっと見つめる「ポムポムプリン」

和柄の衣装をかわいく着こなす「マイメロディ」

「ピーちゃんズ」のお面を頭に付けた「ポチャッコ」など全6種類がラインナップされます。

お祭り気分を満喫できるヤタイ風グルメや、どこかなつかしい限定グッズが楽しめる夏のシーズンイベント。

サンリオピューロランドにて2025年7月11日より開催される「ピューロランドネオナツマツリII」の紹介でした☆

“フレンチガーリー”な七夕イベント!サンリオピューロランド「Mignon fuwafuwa matsuri」2025 “フレンチガーリー”な七夕イベント!サンリオピューロランド「Mignon fuwafuwa matsuri」2025 続きを見る

50周年と20周年を一緒にお祝い!サンリオピューロランド「マイメロディ & クロミ アニバーサリーパーティ」 50周年と20周年を一緒にお祝い!サンリオピューロランド「マイメロディ & クロミ アニバーサリーパーティ」 続きを見る

© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作株式会社サンリオ

※画像はすべてイメージです。価格・内容は変更となる場合があります

※限定グッズ・フードは数量限定のため、なくなり次第終了です

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「マツリ×レトロ」がテーマの夏イベント!ピューロランドネオナツマツリII appeared first on Dtimes.