ENHYPENが映画館でファンと並んで鑑賞。新コンテンツ「コンセプトシネマ」とは

K-POPは未だ、進化を続けている。

2025年5月27日、韓国から来日したENHYPENの7人は、東京・新宿の映画館でコンセプトシネマ上映会を行った。

ENHYPENは2020年にオーディション形式の超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生した7人組の韓国のボーイグループ。そして、コンセプトシネマとは、アルバムごとに設定されるテーマを視覚的に表現した、ENHYPENオリジナルのコンテンツだという。

映像によって、楽曲の世界観への没入感を高める

元来、耳で楽しむものだった音楽。テレビで音楽番組の放送がスタートしてアーティストのビジュアルが注目されるようになり、カセットテープやCDの普及によりジャケット写真が芸術作品化した。

また、音楽の販売を促進するためのマーケティング手段として、プロモーション・ビデオ(略してPV)が登場。1983年にはマイケル・ジャクソンが楽曲「Thriller」の世界観を表現するためにストーリー性を盛り込んだ映像を製作し、ミュージック・ビデオ(MV)が注目されるようになった。そんなMVを24時間流し続ける音楽専門チャンネルMTVが、同時期にアメリカで誕生。

その後、YouTubeをはじめとするネットコンテンツの進化により、MVはいつでも、どこでも、無料で観られるコンテンツとなった。今や、世界中のアーティストもしくは芸能事務所が、YouTubeに公式チャンネルを持っている。

なかでもK-POPアーティストの多くは、カムバックと呼ばれる新曲・新アルバム発売日に向けて、数週間前から予告動画を、公式チャンネルを通して公開する。予告動画は“焦らす”という意味を持つ英語のteaserから、韓国ではティジョ、日本ではティザーと呼ばれ、新曲・新アルバムへファンの興味を惹きつけ、期待値をあげていくマーケティング手法として昨今定着した。

ENHYPEN新アルバム、リード曲のTeaser『Bad Desire (With or Without You) Official Teaser 1』

たった数秒の予告動画が発売日に向けて少しずつ公開されていくに従って、その世界観やメンバーの役柄について、まるでドラマの考察のようにファンによる解釈がSNS上に溢れていく。それに伴って新曲・新アルバム情報がSNSで拡散されることになり、MVの公開日時を明確に発表しておくことで、公開時の視聴数を爆発的なものにし、世界的トレンドとなって、さらに多くの人の目や耳に届くことが狙いだ。

また、同時期にWeverseというファンコミュニティプラットフォームなどの公式SNSを通じて、コンセプトフォトも順に公開され、カムバック期のファンは忙しく、まさにお祭り騒ぎとなる。

そうしてK-POPは音楽というジャンルを越えて、高品質な写真や映像などのビジュアルコンテンツでもファンを魅了し、他のエンターテインメントに目を逸らす暇を与えない。

アルバムのテーマをもとに短編映画を製作

なかでもBTSやLE SSERAFIMなどが所属するHYBE MUSIC GROUPのひとつであるBELIFT LABに属するENHYPENは、デビュー以来、「ヴァンパイアの少年たち」というファンタジーな設定をもとに、特別な物語を展開してきた。

グループの世界観や、各メンバーのキャラクターを基にウェブ漫画も公開されるなど様々なコンテンツを創作するマーケティング手法はHYBEの得意とするところで、それらのコンテンツを追うことで、よりアーティストや楽曲への理解が深まり、ファンの想像が掻き立てられている。

そしてENHYPENはこれまで、アルバムの主要テーマとストーリーを視覚化したコンセプトトレーラーとよばれる映像を公開してきたが、2024年にリリースした2ndスタジオアルバム『ROMANCE:UNTOLD』を皮切りに、映画界で活躍している監督と協業して、そのスケールをコンセプトシネマへと拡張。短編映画形態となって、さらに物語性を持たせ、確固たるエンターテインメントコンテンツを創り上げている。

新アルバム発売に向けて7週間にも及ぶ“祭”がスタート

ENHYPENは今後、6月5日午後1時(日本時間)に6th Mini Album『DESIRE : UNLEASH』の全世界同時公開を控えている。

そのカムバックに向けてのカウントダウン活動は、4月19日(現地時間)アメリカ最大規模の音楽フェスCoachellaでの2回目のステージ終了直後に、アルバム名をサプライズ公表してスタートした。つづいて同月27日には『Promotion Calendar』動画を投稿。5月12日0時の『DESIRE Concept Cinema』公開に先立ち、前日には韓国、ソウルで事前上映イベントを開いて全世界のファンの期待感を煽った。

そして5月27日、彼らは来日し、東京・新宿ピカデリーにてコンセプトシネマ上映イベント『DESIRE Concept Cinema Premier Event In Japan』を開催した。日本でこのようなイベントを開くのはENHYPEN初の試みだ。イベントは二部制で、ファンコミュニティ経由でアルバムを予約購入したファンの中から、抽選で計1056人が招待された。

「おひさしぶりだね〜」と手を振りながら入場してきた7人。普段、ドームやアリーナを満員にしている彼らが日本の500席規模の映画館の壇上に立つ。あまりの近さに観客からは悲鳴に近い歓声が上がった。

メンバーのJAKE (ジェイク)も「こうして映画館でお会いするのは新鮮ですね」と嬉しそうに会場を見渡す。「日本で映画館に来るのははじめてだし、ENGENE (編集部注:ファンダム名)の皆さんとすごく距離が近いですね」とSUNGHOON (ソンフン)が話すと、HEESUNG (ヒスン)が「本当に近いので皆さんのこと、よく見えます!」と観客席後方を覗き込むような仕草をした。

イベントは、ファンから事前に寄せられた質問にENHYPENが答えるQ&Aコーナーと、観客がマルバツ形式でクイズに答えるコーナーで展開。

「今回のシネマ撮影の演技指導で特に印象に残っているアドバイスはありますか?」という質問にHEESEUNG は「今回、僕はあまりセリフは多くなかったのですが、そのぶん表情の演技が多くありました。なかでもワインを飲むシーンで、グラスを傾ける角度を、監督の理想に近づけるためにカメラマンさんと息を合わせてこだわりました」と答えると、すかさず「めちゃくちゃセクシーだったよ」とJAY (ジェイ)。そしてリーダーのJUNGWON (ジョンウォン)が、未成年もいるグループだからなのか「ワインじゃないでした。甘いジュース!」と日本語で補足していた。

JAKEが引いた「もし本当にヴァンパイアだったら、メンバーで誰がいちばんバレやすいと思いますか?」の質問には、「ぼくはSUNOO (ソヌ)だと思う」とHEESEUNGが回答。「え?」と驚くSUNOOに「ソヌさんだったら言っちゃいそうだね」とJAKE、「実はね!って、アピールしちゃいそうだよね!」とHEESEUNGが理由を話すと、SUNOOは「おお〜、いいですね〜」と、そんな自分の姿がイメージできたのか嬉しそうにしていた。

コンセプトフォトについて「ENGENEが好きなバージョンはなんですか?」と観客に向けてSUNGHOONが問いかける場面も。「MAKE!」「YOU!」……など様々な声が上がっているところに、「全部って言ってくれてもいいのに〜」とJAKEが発言し、ファンは慌てて「(もちろん)全部!」と言いかえていた。すると日本語が堪能なJAYが「社会生活教育」とつぶやき、観客席からは笑いが起こった。

「つぎは、僕たちがENGENEの皆さんに質問を出したいと思います」と、唯一の日本人メンバーのNI-KI (ニキ)が進行。「皆さんがコンセプトシネマをどんなに熱心に見たか、確認しようと思います」とすでに公開されているコンセプトシネマに関するクイズが出題され、一生懸命に答えるENGENE。正解して「イエーイ!」と喜ぶ観客を真似て、メンバーも「イエーイ!」と一緒に喜んでみるなど、和やかな時間を過ごしていた。

そして、イベントはコンセプトシネマ鑑賞会へと移る。

7人のために確保された1列目の座席へ座るため、壇上から降りてくるメンバーとのあまりの距離の近さに観客からは驚きと感激の声があがった。この日は観客に撮影が許可されていたため、ENGENEから名前を呼ばれ、手を振ったり、指でハートを作ってこたえるENHYPEN。次第に照明は落とされ、大きなスクリーンに映し出される約9分間のストーリーを、7人とENGENEは並んで鑑賞した。

『DESIRE Concept Cinema』は、1970年代に人間とヴァンパイアが共存する時期、あるヴァンパイアがトークショーに出演し、自分の欲望に対する話を打ち明ける場面から始まる。監督は、『MERLIN』で東京国際短編映画賞受賞経験もあるパク・ミンス。パク監督特有の静的ながらもシネマティックな雰囲気と叙情的な演出が劇に陰惨な感じを加え、ENHYPENのビジュアルの美しさを際立たせている。

上映後、「恥ずかしいですね……」と少し照れる様子で、再び壇上にあがる7人。「か、か、かっこいいでしょ?」とJAYが問いかけると観客は大きな拍手で答え、「皆さん笑うかな? と思っていたけど、とても集中して観てくれましたね。ありがとうございます」とSUNGHOON。

「夏のスタジアムでまた会いましょう」(NI-KI)

今回のイベントに司会者はおらず、最年少で唯一の日本人メンバーNI-KI を中心に、ほとんど通訳にも頼らず7人だけで軽快に日本語トークを回していた。

Q&Aコーナーで質問が入った箱を落としそうになるNI-KIにJAKEが「気をつけて」と日本語で声をかけると、HEESEUNGとSUNGHOONが「きをつけて?」「気をつけて〜」と繰り返し、顔を見合わせ笑っていた。

ゲーム好きの最年長HEESEUNGは質問箱が自分の手元に回ってきたときに、人気アニメのセリフ「俺のターン!」をぼそっと呟き、会場を沸かせる。JAYが「他のメンバーのお気に入りのスタイリング」を聞かれた際には、「なにが好き〜?」と今TikTokで流行りの日本語曲をメンバーたちで歌っていた。

そんな7人の姿に、まもなく日本デビュー4周年を迎える頼もしさと、日本のENGENEへの愛情を感じたファンも多かったようだ。

ENHYPEN 6th Mini Album『DESIRE : UNLEASH』は6月5日にリリースされ、そのタイトル曲のMVは同日13時に公開される予定だ。

アルバム紹介の際にJAYとJUNGWON、HEESEUNGはJAYが制作に関わった「Helium」をおすすめ曲に挙げ、SUNNOとSUNGHOONは「Flashover」、JAKEとNI-KIは「Looseの韓国語バージョン」が好きだと話していた。

ENHYPENはこのアルバムを引っさげ、7月に東京・味の素スタジアム、8月に大阪・ヤンマースタジアム長居で『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』の開催も控えている。

