顔認証解錠つきの新作スマートロック、早速5,200円OFFの奇跡 #AmazonスマイルSALE
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年5月30日(金)9時から6月2日(月)23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。
現在、顔認証にも指紋認証にも対応した最新高性能の「スマートロック Ultra 顔認証パッドセット」や、家電をスマホや声でコントロールできる「スマートリモコン ハブ3」など、SwitchBot（スイッチボット）のスマートホームアイテムがお得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2025年5月30日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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顔認証に対応したパッドがついた、SwitchBotの新作高性能スマートロックが15％オフに！
SwitchBot スマートロック Ultra 顔認証パッド 指紋認証 - スイッチボット 暗証番号 鍵 スマートキー ドアロック オートロック スマホで操作 交通系ICカード Suica PASMO Alexa/Google Home/Siri対応 遠隔対応 工事不要 取付カンタン 防犯対策 後付け
29,733円
（15％オフ）
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SwitchBot 顔認証パッド 指紋認証 暗証番号 スマートロック- スイッチボット オートロック ドアロック カギ 交通系ICカード FeliCa Suica PASMO Bluetooth ワイヤレス 盗難防止 工事不要 取付簡単
14,433円
（15％オフ）
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スマホで自宅の鍵を開け締めできる！ SwitchBotの定番スマートロックも15％オフに！
SwitchBot スマートロック Ultra 鍵 スマートキー - スイッチボット ドアロック スマホで操作 Alexa Google Home Siriに対応 遠隔対応 工事不要 取付カンタン 防犯対策 後付け
19,533円
（15％オフ）
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SwitchBot スマートロック Ultra 指紋認証パッド 暗証番号 - スイッチボット 鍵 スマートキー ドアロック オートロック スマホで操作 交通系ICカード FeliCa Suica PASMO Alexa/Google Home/Siri対応 遠隔対応 工事不要 取付カンタン 防犯対策 後付け
24,633円
（15％オフ）
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家電をスマホや声でコントロール！ 発売したばかりのSwitchBot「スマートリモコン ハブ3」がクーポン利用で3,500円オフに！
SwitchBot スマートリモコン ハブ3 赤外線家電を管理 アレクサ - 2.4インチモニター付き Alexa スイッチボット 学習リモコン 温湿度計機能付き 光センサー付き リモートボタン スケジュール シーンで家電一括操作 遠隔操作 節電·省エネ Google Home IFTTT Siri SmartThingsに対応 Hub3
16,980円
（クーポンで3,500円オフ）
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SwitchBot スマートリモコン ハブ2 赤外線家電を管理 スマートホーム Alexa スイッチボット 学習リモコン 温湿度計機能付き 光センサー付き リモートボタン スケジュール シーンで家電一括操作 遠隔操作 節電·省エネ Google Home IFTTT Siri SmartThingsに対応 Hub2
7,980円
（20％オフ）
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SwitchBot スマートリモコン ハブミニ(Matter対応) Alexa - スイッチボット 簡単セットアップに対応 Hub Mini マター対応 スマートホーム 学習リモコン 赤外線家電を管理 節電·省エネ Echo Google Home Siri IFTTT SmartThings対応
4,920円
（18％オフ）
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二酸化炭素濃度も測れる温湿度計やプラグタイプのスマートコンセントが15％オフに！ まとめてスマートホーム化を進めよう！
SwitchBot CO2センサー 二酸化炭素濃度計 温湿度計 アラーム - スイッチボット デジタル 大画面 高精度 CO2測定器 快適指数 天気予報 時計 卓上 カレンダー スマホ連動 アラート通知 グラフ記録 スマートホーム Alexa Google Home Siriに対応
6,780円
（15％オフ）
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SwitchBot スマートプラグ プラグミニ スマートコンセント スイッチボット 消費電力モニター タイマー コンセント 節電·省エネ 直差し 遠隔操作 音声コントロール Bluetooth&Wi-Fi両方対応 スマートホーム Alexa, Google Home, Siri, IFTTT, SmartThings対応
1,680円
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SwitchBot スイッチボット スイッチ ボタンに適用 指ロボット スマートスイッチ スマートホーム ワイヤレス タイマー スマホで遠隔操作 Alexa, Google Home, Siri, IFTTTなどに対応(ハブ必要) ホワイト
3,980円
（20％オフ）
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SwitchBot カーテン 第3世代 自動開閉 スイッチボット - Alexa Google Home IFTTT イフト Siriに対応 スマートホーム 遠隔操作 取付簡単 ソーラーパネルで充電可能 U型/角型レールに対応
7,633円
（15％オフ）
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サーキュレーターや掃除機もスマート化の時代！ 一度設定してしまうと便利この上ないですよ！
【節電対策】SwitchBot サーキュレーター 静音 首振り Alexa - コードレス スイッチボット 扇風機 ~30畳 DCモーター 省エネ 充電式バッテリー搭載 無段階風量調整 リモコン付き 梅雨対策
11,180円
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SwitchBot ロボット掃除機 2700pa強力吸引 水拭き対応 禁止エリア マッピング 静音設計 レーザー搭載 S1
21,040円
（15％オフ）
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
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＞＞ウォッチリストの使い方について
Source:「AmazonスマイルSALE」