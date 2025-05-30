EarFun最上位「Air Pro 4」クーポン併用で7616円、完全ワイヤレスなど8製品
EarFun Air Pro 4(ブラック)
EarFunは、Amazonにてタイムセール販売を実施中。セール価格から、さらに値引きとなる、この記事の読者限定7％ OFFクーポンも配布する。対象製品はアクティブノイズキャンセリング(ANC)対応の完全ワイヤレスイヤフォン「Air Pro 4」や「Tune Pro」など全8製品。通常9,990円のAir Pro 4(ブラックのみ)はセール価格で8,189円、クーポン併用で7,616円で購入できる。
7％ OFFクーポンコードは「MAYEAVPR」で、有効期間は6月2日23時59分まで。
対象製品とセール価格、クーポン併用時の価格は以下のとおり。EarFun Air Pro 4
通常価格：9,990円
セール価格：8,189円
クーポン利用後の特別価格：7,616円(ブラックのみ)
EarFun Tune Pro
通常価格：8,990円
セール価格：7,389円
クーポン利用後の特別価格：6,872円
EarFun OpenJump
通常価格：8,990円
セール価格：7,640円
クーポン利用後の特別価格：7,105円
EarFun Wave Pro
通常価格：8,990円
セール価格：7,640円
クーポン利用後の特別価格：7,105円
EarFun Air Pro 3
通常価格：7,990円
セール価格：6,489円
クーポン利用後の特別価格：6,035円
EarFun Free Pro 3
通常価格：8,990円
セール価格：6,989円
クーポン利用後の特別価格：6,500円
EarFun Air 2
通常価格：5,990円
セール価格：4,789円
クーポン利用後の特別価格：4,454円
EarFun UA100
通常価格：9,980円
セール価格：8,479円
クーポン利用後の特別価格：7,885円 ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください