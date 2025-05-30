

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43074.66 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41308.84 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40774.46 ボリンジャー:＋3σ(13週)

39901.89 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39543.03 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39330.49 ボリンジャー:＋2σ(13週)

38965.36 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38028.84 ボリンジャー:＋1σ(25日)



37965.10 ★日経平均株価30日終値



37888.11 均衡表雲上限(週足)

37886.52 ボリンジャー:＋1σ(13週)

37794.55 200日移動平均線

37777.21 26週移動平均線

37756.10 6日移動平均線

37654.95 均衡表転換線(日足)

37503.33 新値三本足陰転値

37092.32 25日移動平均線

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36790.21 75日移動平均線

36442.55 13週移動平均線

36301.96 均衡表基準線(日足)

36155.79 ボリンジャー:-1σ(25日)

36011.40 ボリンジャー:-1σ(26週)

35595.49 均衡表基準線(週足)

35219.27 ボリンジャー:-2σ(25日)

35187.11 均衡表雲上限(日足)

34998.58 ボリンジャー:-1σ(13週)

34643.40 均衡表転換線(週足)

34282.75 ボリンジャー:-3σ(25日)

34245.59 ボリンジャー:-2σ(26週)

34023.27 均衡表雲下限(日足)

33554.61 ボリンジャー:-2σ(13週)

32479.77 ボリンジャー:-3σ(26週)

32110.64 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 78.62(前日83.07)

ST.Slow(9日) 74.72(前日63.27)



ST.Fast(13週) 85.00(前日86.94)

ST.Slow(13週) 79.82(前日80.47)



［2025年5月30日］



株探ニュース

