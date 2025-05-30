　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43074.66　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41308.84　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40774.46　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
39901.89　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39543.03　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39330.49　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
38965.36　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38028.84　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

37965.10　　★日経平均株価30日終値

37888.11　　均衡表雲上限(週足)
37886.52　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
37794.55　　200日移動平均線
37777.21　　26週移動平均線
37756.10　　6日移動平均線
37654.95　　均衡表転換線(日足)
37503.33 　　新値三本足陰転値
37092.32　　25日移動平均線
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36790.21　　75日移動平均線
36442.55　　13週移動平均線
36301.96　　均衡表基準線(日足)
36155.79　　ボリンジャー:-1σ(25日)
36011.40　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35595.49　　均衡表基準線(週足)
35219.27　　ボリンジャー:-2σ(25日)
35187.11　　均衡表雲上限(日足)
34998.58　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34643.40　　均衡表転換線(週足)
34282.75　　ボリンジャー:-3σ(25日)
34245.59　　ボリンジャー:-2σ(26週)
34023.27　　均衡表雲下限(日足)
33554.61　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32479.77　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32110.64　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　78.62(前日83.07)
ST.Slow(9日)　　74.72(前日63.27)

ST.Fast(13週)　 85.00(前日86.94)
ST.Slow(13週)　 79.82(前日80.47)

［2025年5月30日］

株探ニュース