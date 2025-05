アーク、NZXT「H9 Flow RGB+」採用ゲーミングPC受注開始

アークは5月30日、メイドイン秋葉原のBTO ゲーミングパソコン「arkhive(アークハイブ)」ブランドにおいて、最新ハイエンドタワー型PCケース「H9 Flow シリーズ」を標準採用するゲーミングPCの受注を開始した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。アーク、NZXT「H9 Flow RGB+」採用ゲーミングPC受注開始NZXTの人気タワーケース「H6 Flow」シリーズの上位モデル、「H9 Flow RGB+ シリーズ」をケースに用いたゲーミングPC。最大10基のケースファン搭載をサポートして強力なエアフローを実現しており、アーク構成PCではケーストップには360mmラジエーターを採用した水冷一体型CPUクーラーを標準搭載する。

○AMD Ryzen 9 9950X3D GeForce RTX5090 搭載モデル(AG-AG16X87AGB9-H9F)OS Windows 11 Home 64ビット(DSP版)CPU AMD Ryzen 9 9950X3D(4.3GHz/Turbo 5.7GHz/16コア/32スレッド/キャッシュ144MB/TDP170W)CPUクーラー NZXT KRAKEN PLUS 360 RGB WHITE 360mmサイズ水冷CPUクーラー(RL-KR360-W2)マザーボード ASRock X870 Pro RS WiFiメモリー 64GB(32GBx2)Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5-5600(KF556C36BWEAK2-64)グラフィックス GeForce RTX 5090 GDDR7 32GB 搭載グラフィックスカードSSD 2TB Crucial T500シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4ハードディスク 非搭載(オプション)光学ドライブ 非搭載ケース NZXT H9 Flow RGB+ (2025) WHITE(CM-H92FW-P1)サイズ 315(W)mm x481(D)mm x506(H)mm電源 1200W - 80PLUS GOLD - NZXT C1200 Gold ATX 3.1 White(PA-2G2BW-JP)○Intel Core Ultra 9 285K GeForce RTX5090 搭載モデル(AG-IA24Z89AGB9-H9F)OS Windows 11 Home 64ビット(DSP版)CPU Intel Core Ultra 9 285K(3.2GHz/Turbo 5.7GHz/24(8P+16E)コア/24スレッド/L2キャッシュ40MB/L3キャッシュ38MB/TDP125W)CPUクーラー NZXT KRAKEN PLUS 360 RGB WHITE 360mmサイズ水冷CPUクーラー(RL-KR360-W2)マザーボード ASRock Z890 Pro RS WiFi Whiteメモリー 64GB(32GBx2)Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5-5600(KF556C36BWEAK2-64)グラフィックス GeForce RTX 5090 GDDR7 32GB 搭載グラフィックスカードSSD 2TB Crucial T500シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4ハードディスク 非搭載(オプション)光学ドライブ 非搭載ケース NZXT H9 Flow RGB+ (2025) WHITE(CM-H92FW-P1)サイズ 315(W)mm x481(D)mm x506(H)mm電源 1200W - 80PLUS GOLD - NZXT C1200 Gold ATX 3.1 White(PA-2G2BW-JP)○AMD Ryzen 7 9800X3D GeForce RTX5070 Ti 搭載モデル(AG-AG8X87AGB7I-H9F)OS Windows 11 Home 64ビット(DSP版)CPU AMD Ryzen 7 9800X3D(4.7GHz/Turbo 5.2GHz/8コア/16スレッド/キャッシュ104MB/TDP120W)CPUクーラー NZXT KRAKEN PLUS 360 RGB WHITE 360mmサイズ水冷CPUクーラー(RL-KR360-W2)マザーボード ASRock X870 Pro RS WiFiメモリー 32GB(16GBx2)Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5-5600(KF556C36BWEAK2-32)グラフィックス GeForce RTX 5070 Ti GDDR7 16GB 搭載グラフィックスカードSSD 2TB Crucial T500シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4ハードディスク 非搭載(オプション)光学ドライブ 非搭載ケース NZXT H9 Flow RGB+ (2025) WHITE(CM-H92FW-P1)サイズ 315(W)mm x481(D)mm x506(H)mm電源 1000W - 80PLUS GOLD - Antec NeoECO Gold Modular シリーズ ATX3.0 WHITE(NE1000G M WHITE ATX3.0)○Intel Core Ultra 7 265K GeForce RTX5070 Ti 搭載モデル(AG-IA20Z89AGB7I-H9F)OS Windows 11 Home 64ビット(DSP版)CPU Intel Core Ultra 7 265K(3.3GHz/Turbo 5.5GHz/20(8P+12E)コア/20スレッド/L2キャッシュ36MB/L3キャッシュ30MB/TDP125W)CPUクーラー NZXT KRAKEN PLUS 360 RGB WHITE 360mmサイズ水冷CPUクーラー(RL-KR360-W2)マザーボード ASRock Z890 Pro RS WiFi Whiteメモリー 32GB(16GBx2)Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5-5600(KF556C36BWEAK2-32)グラフィックス GeForce RTX 5070 Ti GDDR7 16GB 搭載グラフィックスカードSSD 2TB Crucial T500シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4ハードディスク 非搭載(オプション)光学ドライブ 非搭載ケース NZXT H9 Flow RGB+ (2025) WHITE(CM-H92FW-P1)サイズ 315(W)mm x481(D)mm x506(H)mm電源 1000W - 80PLUS GOLD - Antec NeoECO Gold Modular シリーズ ATX3.0 WHITE(NE1000G M WHITE ATX3.0)