S.H.Figuartsに「ジョセフ・ジョースター」が登場!ジョジョらしいポージングを再現
バンダイスピリッツは、『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』より「S.H.Figuarts ジョセフ・ジョースター」(11,000円)を店頭発売する。6月2日予約開始、2025年12月発売。
「S.H.Figuarts ジョセフ・ジョースター」(11,000円)
アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』から主人公「ジョセフ・ジョースター」がS.H.Figuartsに登場。リアルな人体的バランスの「造形」と肉体構造から逸脱せずにキャラクターらしいポージングを再現できる「可動」にこだわり、“ジョジョ”ならではの遊びを追求。布製のマフラーパーツにはワイヤーが内蔵されており、首や肩回りの可動に合わせた形状や位置調整が可能。表情パーツに「魂のデジタル彩色」を採用したほか、大胆なポージングを楽しめるように、オリジナルデザインのプリントが入った専用台座も付属している。
全高は約170mm、セット内容は本体、交換用手首パーツ左右各5種、交換用表情パーツ2種、クラッカーヴォレイ×2、マフラー、専用台座一式。
(c)荒木飛呂彦／集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会
「S.H.Figuarts ジョセフ・ジョースター」(11,000円)
アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』から主人公「ジョセフ・ジョースター」がS.H.Figuartsに登場。リアルな人体的バランスの「造形」と肉体構造から逸脱せずにキャラクターらしいポージングを再現できる「可動」にこだわり、“ジョジョ”ならではの遊びを追求。布製のマフラーパーツにはワイヤーが内蔵されており、首や肩回りの可動に合わせた形状や位置調整が可能。表情パーツに「魂のデジタル彩色」を採用したほか、大胆なポージングを楽しめるように、オリジナルデザインのプリントが入った専用台座も付属している。
全高は約170mm、セット内容は本体、交換用手首パーツ左右各5種、交換用表情パーツ2種、クラッカーヴォレイ×2、マフラー、専用台座一式。
(c)荒木飛呂彦／集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会