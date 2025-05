クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店・丸の内オアゾ店に、“ふぞろいな素材”をおいしくアップサイクルした、サステナブルなドーナツとドリンクが登場。

東京国際フォーラム店では「クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 エシカルドーナツ パイナップル&ヨーグルト」と「ピーチジェリー in ソーダ 金木犀 & オレンジ レモネード」が販売されます。

丸の内オアゾ店限定には「ワインパミスティー(ホット/アイス)」と「ピーチジェリー in ソーダ グレープフルーツ&ワインパミスティー」が期間限定でラインナップ☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店・丸の内オアゾ店「サステナブルドーナツ&ドリンク」

毎年6月に実施される、環境保全の重要性を認識し、行動の契機とすることを目的として制定されている「環境月間」

期間中、クリスピー・クリーム・ドーナツにて、Doleが展開する「もったいないフルーツ」を活かすプロジェクト「もったいないフルーツプロジェクト」とコラボレーションした“もったいないドーナツ”2種が期間限定で販売されます。

規格外のバナナとパイナップルを使用!クリスピー・クリーム・ドーナツ「Dole」コラボレーション 規格外のバナナとパイナップルを使用!クリスピー・クリーム・ドーナツ「Dole」コラボレーション 続きを見る

2025年は全店舗でのメニュー展開に加えて、店舗を限定した取り組みも実施。

クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店、クリスピー・クリーム・ドーナツ 丸の内オアゾ店にてサステナブルなドーナツとドリンクが販売されます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店「クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 エシカルドーナツ パイナップル&ヨーグルト/ピーチジェリー in ソーダ 金木犀 & オレンジ レモネード」

日本のフラッグシップショップである「東京国際フォーラム店」には、店舗に併設されている“ドーナツシアター”で日々発生するドーナツ生地の端を新たなメニューにアップサイクルした新メニューが登場。

「「クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 エシカルドーナツ パイナップル」と「ヨーグルト/ピーチジェリー in ソーダ 金木犀 & オレンジ レモネード」が販売されます。

クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 エシカルドーナツ パイナップル&ヨーグルト

価格:テイクアウト 410円イートイン(税込)/イートイン 418円)(税込)

販売期間:2025年6月4日(水)〜8月末予定

店舗で日々製造している「オリジナル・グレーズド」のイースト生地の端を集めてアップサイクルした「クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 エシカルドーナツ パイナップル&ヨーグルト」

お花のように模った生地を模った生地をスライスし、間に「もったいないパイナップル」のソースと、甘酸っぱいテイストの夏らしいヨーグルトクリームが挟んであります。

ホワイトチョコで表面をコーディングし、「もったいないバナナ」のチップをくだいて散りばめ、仕上げに「もったいないパイナップル」のソースを真ん中に絞っているのもポイント。

夏の花であるプルメリアをイメージしたフラワー形のドーナツです。

ピーチジェリー in ソーダ 金木犀 & オレンジ レモネード

価格:テイクアウト 615円(税込)/イートイン 627円(税込)

販売期間:2025年6月4日(水)〜9月上旬予定

エシカルドーナツとのペアリングにおすすめの、さわやかな味わいに仕上げられた限定ドリンク「ピーチジェリー in ソーダ 金木犀 & オレンジ レモネード」

フローラルな甘い香りが漂う金木犀シロップに、ピューレ入りの甘酸っぱいオレンジソースも加えた大人味のレモネードソーダです。

さりげなく入った白桃ジェリーのチュルンとした食感にもうっとりとしてしまいそう☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ 丸の内オアゾ店「ワインパミスティー(ホット/アイス)/ピーチジェリー in ソーダ グレープフルーツ&ワインパミスティー」

季節ごとにオリジナル・ティーを提供する「丸の内オアゾ店」では、ワインの製造工程で生じるブドウの果皮などを指す「ワインパミス」を使用したアップサイクルティーを販売。

「ワインパミスティー(ホット/アイス)」と「ピーチジェリー in ソーダ グレープフルーツ&ワインパミスティー」で使用しているアップサイクル原料「ワインパミス」は、ワインの製造工程で生じるブドウの果皮などのことで、ぶどうの皮や種由来のポリフェノールが豊富に含まれています。

※どちらもノンアルコール

ワインパミスティー(ホット/アイス)

価格:421円(税込)

販売期間:2025年6月4日(水)〜8月末予定

さわやかで甘酸っぱい風味と、ロゼワインのようなバラ色が特徴の「ワインパミスティー(ホット/アイス)」

ワインパミスとともにレモンピールやハイビスカスをブレンドしたノンアルコールのフルーツハーブティーです。

鮮やかなロゼ色に、甘酸っぱく爽やかな風味が広がり、心地よく気分をリフレッシュしてくれます。

ピーチジェリー in ソーダ グレープフルーツ&ワインパミスティー

価格:615円(税込)

販売期間:2025年6月4日(水)〜8月末予定

ロゼワインとグレープフルーツで作るカクテル『ロゼ・パンプルムース』をイメージした「ピーチジェリー in ソーダ グレープフルーツ&ワインパミスティー」

ワインパミスティーとレッドグレープフルーツの果肉入りソース、ピンクグレープフルーツ果汁入りシロップをベースとしたフルーティーで爽快な味わいに仕上げれています。

白桃ジェリーのチュルンとした食感と一緒に味わう、夏の贅沢な大人のティーソーダです。

6月の「環境月間」に“サステナブルなおいしさ”が店舗限定で楽しめるドーナツとドリンク。

2025年6月4日よりクリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店、丸の内オアゾ店にて期間限定で販売される「サステナブルドーナツ&ドリンク」の紹介でした☆

レトロポップな世界観がまるごと味わえる!クリスピー・クリーム・ドーナツ「パックマン」コラボレーション レトロポップな世界観がまるごと味わえる!クリスピー・クリーム・ドーナツ「パックマン」コラボレーション 続きを見る

規格外のバナナとパイナップルを使用!クリスピー・クリーム・ドーナツ「Dole」コラボレーション 規格外のバナナとパイナップルを使用!クリスピー・クリーム・ドーナツ「Dole」コラボレーション 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post “ふぞろいな素材”をおいしくアップサイクル!クリスピー・クリーム・ドーナツ「サステナブルメニュー」 appeared first on Dtimes.