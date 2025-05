櫻坂46の公式TikTokにて、山崎天(「崎」は、たつさきが正式表記)とKPOPガールズグループi-dle(アイドゥル)のSOYEON(ソヨン)のコラボ動画が公開され、ファンの関心を集めている。

【動画】櫻坂46山崎天とi-dleソヨンのコラボダンス【画像】①山崎天とソヨンの2ショット②i-dle『ASEA 2025』オフショット③山崎天『ASEA 2025』オフショット④櫻坂46集合ショット

■櫻坂46山崎天とi-dleソヨンのアツすぎるダンスコラボ

櫻坂46とi-dleは、5月29日にKアリーナ横浜にて行われた音楽授賞式『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 Presented by ZOZOTOWN』に出席。i-dleは「K-POP LEADER」「ASEA RECORD OF THE YEAR」「ASEA THE PLATINUM」の三冠を受賞、櫻坂46は「ASEA THE PLATINUM」を受賞した。

投稿の動画はその舞台裏で撮影されたもの。桜がデザインされたストライプ柄のジャケットを羽織った山崎、山崎の斜め後ろに金髪ショート&ベアトップのミニワンピ姿のソヨンが立っている。ソヨンは、櫻坂46の楽曲「UDAGAWA GENERATION」に合わせ、余裕たっぷりに踊ってみせた。

コメント欄やSNSには、「ソヨンがウダジェネ踊ってるのエグい」「こんな世界線あるんだ」「このコラボは嬉しすぎる」「アツすぎるな!」「とんでもない2ショット」「天ちゃん、ドゥルちゃんのチャレンジとかやってないですか」など、それぞれのファンから大きな反響が寄せられている。

なお、櫻坂46の公式Xには、山崎とソヨンがハートを作った2ショットが公開されている。

■写真:櫻坂46山崎天とi-dleソヨンの激レア2ショット

■写真:『ASEA 2025』三冠受賞で感謝を伝えるi-dle

■写真:桜がデザインされたマニッシュなジャケットを纏った山崎天

■写真:櫻坂46『ASEA 2025』での集合ショット