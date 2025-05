ENHYPEN新曲「Bad Desire (With or Without You)」パフォーマンスの一部を初公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■“君に向けた欲望”の感情を、激烈ながらも繊細なダンスで表現!

ENHYPENが、6thミニアルバム『DESIRE : UNLEASH』のタイトル曲「Bad Desire (With or Without You)」のMVティザー第2弾を公開した。

今回のティザーでは、新曲のパフォーマンスの一部を初公開。“君に向けた欲望”の感情を、ENHYPENは激烈ながらも繊細なダンスで表現している。

特に、ダイナミックなダンスとメンバー別に交差する場面転換は見もの。幻想と地獄という相反する空間を背景に、どこかに落ちるSUNOO、炎の間に現れるJAKE、自分とそっくりな人物に首筋を噛まれるNI-KIなど、メンバーの姿が素早く交差し、圧倒的な没入感を抱かせる。

また、「Bad Desire (With or Without You)」のシックなビートがENHYPENの都会的でセクシーな魅力を際立たせ、“君をヴァンパイアにしたい”という支配的な欲望を込めた強烈なエモーションとメンバーたちの訴求力の濃いボーカルは究極のダークロマンスを予告した。

ENHYPENは、6月5日に6thミニアルバム『DESIRE : UNLEASH』でカムバック。本作には、タイトル曲「Bad Desire (With or Without You)」を含め、「Flashover」「Outside」「Loose」「Helium」「Too Close」など、計8曲を収録。アルバムリリースを記念したポップアップストアも韓国と中国、日本で開催される予定だ。

5月28日にKアリーナ横浜で開かれた『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 presented by zozotown』では、大賞のひとつである「アルバム・オブ・ザ・イヤー」を含め、3冠王を占めたENHYPEN。彼らは2025年だけですでに2度目の大賞トロフィーを手にし、“K-POPトップティア”グループとしての地位を確立させた。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

リリース情報

2025.06.07 ON SALE

MINI ALBUM『DESIRE : UNLEASH』

※韓国発売日は6月5日

ENHYPEN OFFICIAL SITE

https://enhypen-jp.weverse.io/