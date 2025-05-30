THE RAMPAGE長谷川慎、金髪カムバックに反響続々「どの角度から見てもかっこいい」「破壊力抜群」
【モデルプレス＝2025/05/30】THE RAMPAGE（ザ・ランペイジ）の長谷川慎が5月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。金髪にヘアチェンジした姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】ランペ長谷川慎、鮮やかな金髪姿
最近は黒髪が定着していた長谷川だが、同日開催された授賞式、第2回「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」にて再び金髪姿にイメージチェンジした姿をお披露目。イベント後にはXにて「ただいま金髪くん」と金髪でのオフショットを多数公開した。
https://twitter.com/modelpress/status/1928051681972916698
ファンからは「かっこよすぎる」「破壊力抜群」「どの角度から見てもかっこいい」などと反響が続々集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】ランペ長谷川慎、鮮やかな金髪姿
◆長谷川慎、再び金髪に
最近は黒髪が定着していた長谷川だが、同日開催された授賞式、第2回「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」にて再び金髪姿にイメージチェンジした姿をお披露目。イベント後にはXにて「ただいま金髪くん」と金髪でのオフショットを多数公開した。
https://twitter.com/modelpress/status/1928051681972916698
ファンからは「かっこよすぎる」「破壊力抜群」「どの角度から見てもかっこいい」などと反響が続々集まっている。（modelpress編集部）
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