「ASEA 2025」レッドカーペットに登場した長谷川慎（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2025/05/30】THE RAMPAGE（ザ・ランペイジ）の長谷川慎が5月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。金髪にヘアチェンジした姿を披露し、反響を呼んでいる。

【写真】ランペ長谷川慎、鮮やかな金髪姿

◆長谷川慎、再び金髪に


最近は黒髪が定着していた長谷川だが、同日開催された授賞式、第2回「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」にて再び金髪姿にイメージチェンジした姿をお披露目。イベント後にはXにて「ただいま金髪くん」と金髪でのオフショットを多数公開した。

https://twitter.com/modelpress/status/1928051681972916698
ファンからは「かっこよすぎる」「破壊力抜群」「どの角度から見てもかっこいい」などと反響が続々集まっている。（modelpress編集部）

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