S.H.Figuartsに「ジョナサン・ジョースター」が登場!表情パーツに「魂のデジタル彩色」を採用
バンダイスピリッツは、『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』より「S.H.Figuarts ジョナサン・ジョースター」(11,000円)を店頭発売する。6月2日予約開始、2025年11月発売。
「S.H.Figuarts ジョナサン・ジョースター」(11,000円)
アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』から主人公「ジョナサン・ジョースター」がS.H.Figuartsに登場。S.H.Figuartsの技術を凝縮し、力強い筋肉造形と、象徴的なポーズやアクションポーズの再現を叶える可動機構を開発。くっきりとした顔立ちを極限まで表現するため、表情パーツに「魂のデジタル彩色」を採用したほか、大胆なポージングを楽しめるように、オリジナルデザインのプリントが入った専用台座も付属している。
全高は約170mm、セット内容は本体、交換用手首パーツ左右各5種、交換用表情パーツ2種、リュック、剣、鞘、拳用エフェクトパーツ左右、専用台座一式。
(c)荒木飛呂彦／集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会
「S.H.Figuarts ジョナサン・ジョースター」(11,000円)
アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』から主人公「ジョナサン・ジョースター」がS.H.Figuartsに登場。S.H.Figuartsの技術を凝縮し、力強い筋肉造形と、象徴的なポーズやアクションポーズの再現を叶える可動機構を開発。くっきりとした顔立ちを極限まで表現するため、表情パーツに「魂のデジタル彩色」を採用したほか、大胆なポージングを楽しめるように、オリジナルデザインのプリントが入った専用台座も付属している。
全高は約170mm、セット内容は本体、交換用手首パーツ左右各5種、交換用表情パーツ2種、リュック、剣、鞘、拳用エフェクトパーツ左右、専用台座一式。
(c)荒木飛呂彦／集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会