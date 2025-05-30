来週の主なマーケットイベント 来週の主なマーケットイベント

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◎経済統計・イベントなど



◇６月２日



０８：５０ 日・四半期法人企業統計調査

１５：００ 英・ネーションワイド住宅価格

１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・消費者信用残高

１７：３０ 英・マネーサプライ

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数

２３：００ 米・建設支出

※ニュージーランド，中国，マレーシア，タイ市場が休場



◇６月３日



０２：００ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が講演

０８：５０ 日・マネタリーベース

１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表

１０：３０ 豪・四半期経常収支

１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数

１８：００ ユーロ・失業率

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

２３：００ 米・製造業新規受注

２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

※日・閣議

※韓国大統領選の投開票

※韓国，タイ市場が休場



◇６月４日



０２：００ 米・クックＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

１０：３０ 豪・ＧＤＰ（国内総生産）

１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数



◇６月５日



０３：００ 米・米地区連銀経済報告（ベージュブック）

０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・貿易収支

１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数

１５：００ 独・製造業新規受注

１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１８：００ ユーロ・卸売物価指数

２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２１：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会の結果発表

２１：３０ 米・貿易収支

２１：３０ 米・非農業部門労働生産性（改定値）

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見

※日・「Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ ２」発売



◇６月６日



０１：００ 米・クグラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

０８：３０ 日・全世帯家計調査

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１５：００ 独・鉱工業生産

１５：４５ 仏・貿易収支

１５：４５ 仏・経常収支

１８：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，確定値）

１８：００ ユーロ・小売売上高

２１：３０ 米・雇用統計

２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化

２１：３０ 米・平均時給

※日・閣議

※韓国，フィリピン，インドネシア市場が休場



◇６月７日



０４：００ 米・消費者信用残高







◎決算発表・新規上場など



○６月２日



決算発表：伊藤園<2593>，ピープル<7865>，内田洋<8057>



○６月３日



決算発表：ダイサン<4750>，不二電機<6654>，泉州電<9824>

※海外企業決算発表：クラウドストライク・ホールディングスほか



○６月４日



決算発表：ティーライフ<3172>



○６月５日



決算発表：積水ハウス<1928>，トラースＯＰ<6696>，エイケン工業<7265>，ファースト住<8917>，アインＨＤ<9627>

※海外企業決算発表：ブロードコムほか



○６月６日



決算発表：日本駐車場<2353>，エターナルＧ<3193>，エイチーム<3662>，ソフトウェア<3733>，大和コン<3816>，アイル<3854>，クミアイ化<4996>，日本スキー<6040>，ハイレックス<7279>，フジコーポ<7605>，メディア総研<9242>，カナモト<9678>



出所：MINKABU PRESS