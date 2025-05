【BitSummit the 13th】 開催期間:7月18日~20日 一般公開:10時~17時 会場:みやこめっせ(京都市勧業館) 入場料: 一般/大学生 前売り券:2,000円 当日券:2,200円 中・高校生 1,000円 当日券:1,200円 小学生以下 無料

松竹は、日本最大級のインディーゲームイベント「BitSummit the 13th」に初出展することを発表した。

会場の松竹ブースではゲームの試遊をはじめ、ノベルティの配布なども予定している。試遊では新たにパブリッシングを行なうローグライト3Dアクション「夢幻桜楼閣」や長編作ホラー「BrokenLore: UNFOLLOW」、正式リリースのタイミングで日本語翻訳アップデート予定の「リターン・フロム・コア」などを出展する。

松竹出展タイトル(一部)

夢幻桜楼閣

リリース:2026第1四半期

対応プラットフォーム:PC(Steam)

価格:未定

インディーゲームサークル「電猫遊戯」が開発中の「夢幻桜楼閣」は、ダンジョンを進んでキャラクターを強化し、ド派手な3Dアクション体験が楽しめるローグライト3Dアクション。

ブースでは、本作の最新要素を加えたデモ版の試遊ができる。そして、ブースに訪れた方には松竹限定ノベルティを配布。オリジナルノベルティカードは全3種でランダム配布となる。製品版の発売は2026年第1四半期を予定している。

夢幻桜楼閣 オリジナルノベルティカード(3種)

BrokenLore: UNFOLLOW

リリース:2025第3四半期

対応プラットフォーム:PS5/PC(Steam)

価格:未定

PlayStation5がSteamと同時発売が決定した本作は「BrokenLore」シリーズ作の1つでSerafini Productionsが開発中の日本語字幕にも対応する一人称視点のホラーアドベンチャーゲーム。

シリーズの各作品には個別の物語が展開し、各作品内で巻き起こる何気ない要素や謎めいた描写が隠された伏線となり、些細な出来事や謎がシリーズ全体を繋ぐ重要な手がかりとなっている。

ブースでは「BrokenLore: UNFOLLOW」のメインポイントが試遊でき、オリジナルノベルティーも配布予定。オリジナルノベルティカードは全3種でランダム配布となっている。

夢幻桜楼閣 オリジナルノベルティカード(3種)

リターン・フロム・コア

製品版リリース時期:2025年7月

対応プラットフォーム:PC(Steam)

価格:1,900円

本作は2023年12月15日にSteamで早期アクセス版としてリリースされ、7人のモンスター娘と織りなす、自由度満点のサンドボックスゲームとして評価されている。また、松竹は正式リリースのタイミングで日本語翻訳をアップデートする。

ブースでは日本語翻訳アップデート版を試遊することができる。また、オリジナルノベルティカード2種ランダムで配布を予定している。

リターン・フロム・コア オリジナルノベルティカード(2種)

(C) Denneko Yuugi. All rights reserved. Licensed to & published by Denneko Yuugi,Shochiku Co.,Ltd.

(R) Serafini Productions. All rights reserved. Licensed to & published by Serafini Productions, Shochiku Co.,Ltd.

(C) Tanxun Studio. All rights reserved. Licensed to & published by 2P Games, Shochiku Co.,Ltd. 2P Games and the 2P Games logo are registered trademarks of Hong Kong Gamease Technology Co., Ltd. or its affiliates.