TUBEが30日、6月1日にアメリカ・ハワイで開催予定としていた40th. Anniversary Live「TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025.6.1at Tom Moffatt Waikiki Shell Hawaii」について、開催すると正式に発表した。公式サイトで明らかにした。公式サイトで「このたび、2025年6月1日にアメリカ・ハワイで開催を予定しております、40th Anniversary Live『TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025.6.1 at Tom Moffatt Waikiki Shell Hawaii』につきまして、関係各位の多大なるご尽力により、無事に開催できる運びとなりましたことをご報告申し上げます」と報告した。

続けて「これまでの経緯により、皆様には多大なるご心配とご不安、ご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。今後とも変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」とつづった。ハワイ公演をめぐっては28日、TUBEの公式サイトで「渡米に必要なビザの取得に向け現地プロモーターの指示に従い定められた期間・手続きに沿って数ヶ月間、準備・申請しておりましたが本日現在、ビザの許可がおりておりません」と公演が開催危機に陥っている状況が明かされていた。しかし29日には、TUBEの前田亘輝が自身のXで開催が危ぶまれていた米・ハワイでの40周年公演が無事に開催できる見通しだと説明。「とりあえず只今アメリカ大使館で面接が終わりました。早ければ明日にでもVISA頂けるようです」と報告していた。TUBEは前田亘輝(Vo)、春畑道哉(G&Key&Cho)、角野秀行(B&Cho)、松本玲二(Dr&Cho)の4人からなるバンド。1984年に結成された。