フジパンの人気キャラクター「ネオバタくん」と、ベルメゾンの定期お届けサービス「月刊ちょこちょこ」がコラボレーション。

初のコラボグッズとなるチケットホルダーとミニノート、消しゴムの3点セットが発売されています!

発売日:2025年5月30日(金)午前9時頃

価格:490円(税込)

セット内容:チケットホルダー、ミニノート、消しゴム各1個

販売サイト:ベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」

毎月1回、商品が届けられるベルメゾンのサービス「マンスリークラブ」で人気の雑貨シリーズ「月刊ちょこちょこ」

かえるの「ちょこ・アルリィ」など、ベルメゾンオリジナルのキャラクターが登場する雑貨・文房具シリーズです☆

1995年の発売以来、多くのお客様に親しまれてきた「月刊ちょこちょこ」は、2025年で発売30周年。

これを記念して、フジパンの人気キャラクター「ネオバタくん」との初コラボレーションが展開されます!

マンスリークラブにて販売されるのは、両社のオリジナルキャラクターをデザインした「チケットホルダー」「ミニノート」「消しゴム」の3点セット。

フジパンのロングセラー「ネオバターロール」の妖精「ネオバタくん」と、マンスリークラブの公式キャラクター「ちょこちょこ」が共演した、オリジナルデザインの文具セットです。

食卓でおなじみの「ネオバターロール」や「スナックサンド」のパッケージを想起させる、遊び心のあるデザインが特長。

「ちょこちょこ」ファンだけでなく、まだ 「ちょこちょこ」と出会っていない人も手に取りたくなるようなグッズとして企画されました☆

ネオバターロール柄 チケットホルダー

サイズ:約10×19.5cm

「ネオバターロール」のパッケージデザインをイメージした、ユニークなチケットホルダー。

透明な本体に「ネオバタくん」と

かえるの「ちょこ・アルリィ」

おばけの「ちょこ・スミス」をプリントしています。

約10×19.5cmのサイズ、チケットやメモ、レシートなどを折らずに収納可能。

楽しく使える、便利なグッズです!

ネオバターロール柄 ミニノート

サイズ:約14×9cm

フジパンの人気ベーカリー「ネオバターロール」や「ネオ黒糖ロール」「ネオレーズンバターロール」などが表紙に描かれたミニノート。

キャラクター「ネオバタくん」や「中野マーガリン」「ちょこちょこ」も随所に登場します。

サイズは約14×9cmと持ち運びしやすく、外出先でのメモなどにもぴったりです☆

スナックサンド柄 消しゴム

サイズ:約5×2cm

携帯サンドイッチの元祖として誕生した、スナックサンドのパッケージデザインをあしらった消しゴム。

ピーナツ味のパッケージを採用し、「ちょこちょこ」シリーズからピーナツのキャラクター「ちょこ・プッチとポッチ」

「食パン」が描かれています。

約5×2cmとペンケースに収まるサイズで、持ち歩きにも便利です!

「月刊ちょこちょこ」の30周年を記念して、フジパンの「ネオバタくん」とコラボしたグッズが登場。

ベルメゾン 定期お届けサービスの「月刊ちょこちょこ」フジパン「ネオバタくん」コラボレーショングッズは、ベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

(C)FUJI BAKING Group

※マンスリークラブ7月号ではフジパンコラボアイテムをお届けし、8月号では別のキャラクターのアイテムをお届け予定

※毎月お届け商品のため、注文時期によっては前号の商品が届く場合があります。注文の際は、URL内の注意事項を確認ください

※数量には限りがあります

