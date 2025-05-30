Ankerイヤホン祭りでお好みを見つけて。蒸れないオープンイヤーか強力ノイキャンか… #AmazonスマイルSALE
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年5月30日（金）9時から6月2日（月）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。
現在、 メガネやマスクと干渉せずストレスフリーなオープンイヤー型 「Soundcore C30i」や、など、メーカー独自の Anker独自技術のウルトラノイズキャンセリング搭載かつ繊細でリッチな音質を実現した「Soundcore Liberty 4」など、Anker（アンカー）のワイヤレスイヤホンなどオーディオ製品がお得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2025年5月30日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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アクセサリー感覚で使える、Ankerのオープンイヤー型ワイヤレスイヤホンが25％オフとお買い得！
Anker Soundcore C30i（Bluetooth 5.3）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ/ IPX4防水規格/ 最大30時間再生 / マルチポイント接続】クリアブラック
5,990円
（25％オフ）
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Anker Soundcore C30i（Bluetooth 5.3）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ/ IPX4防水規格/ 最大30時間再生 / マルチポイント接続】ホワイト
5,990円
（25％オフ）
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Anker Soundcore C40i（Bluetooth 5.4）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ/ IPX4防水規格/ 最大21時間再生 / マルチポイント接続】メタリックグレー
10,980円
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繊細でリッチな音質を実現。Ankerのワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 4」が23％オフ！
Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック
11,480円
（23％オフ）
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Anker Soundcore Liberty 4 NC (Blueooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.0 / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大50時間再生 / ハイレゾ対応 / IPX4防水規格 / PSE技術基準適合】ブラック
9,990円
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Anker Soundcore Life P2 Mini【完全ワイヤレスイヤホン / Bluetooth5.3対応 / IPX5防水規格 / 最大32時間音楽再生 / 専用アプリ対応】ブラック
3,790円
（16％オフ）
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Anker初のオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「Soundcore AeroFit」がお得な価格で販売中！
Anker Soundcore AeroFit（Bluetooth 5.3）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン / IP57防塵防水規格/ 最大42時間再生 / マルチポイント接続/PSE技術基準適合】ブラック
9,990円
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Anker Soundcore Sport X20（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/カナル型/耳掛け/フック型/アクティブノイズキャンセリング/外音取り込み/音声通話 / IP68防塵防水規格/ 完全防塵・防水/最大48時間音楽再生 / 専用アプリ対応/PSE技術基準適合】ブラック
7,990円
（20％オフ）
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最大24時間も連続再生できる大容量バッテリーを搭載。Ankerの防水スピーカー「SoundCore 2」が34％オフの大特価！
Anker SoundCore 2 (USB Type-C充電 12W Bluetooth 5 スピーカー 24時間連続再生)【完全ワイヤレスステレオ対応/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵】(ブラック)
3,980円
（34％オフ）
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Anker Soundcore 3 Bluetooth スピーカー/ IPX7 防水/チタニウムドライバー/デュアルパッシブラジエーター/BassUpテクノロジー/アプリ対応/イコライザー設定/USB-C接続/ 24時間連続再生/ PartyCast機能/お風呂で使用可能/プレゼントやギフトに最適/ブラック
4,980円
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Anker Soundcore Select 4 Go bluetooth スピーカー【最大20時間再生 / 5W出力 / パッシブラジエーター搭載 / IP67防塵防水規格 / ワイヤレスステレオ対応】ブラック
2,990円
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
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Source:「AmazonスマイルSALE」