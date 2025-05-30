¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤ÎÅÅÏÃ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡È¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡É¡Ä¹ñÆâ3´§¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¡ÖÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¼«¿È¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£29Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¹â¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2022Ç¯²Æ¤Ë¥ê¡¼¥º¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿28ºÐ¤Ï¥·¥ã¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Á°´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¤ÏÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ì¤º¡¢°ì»þ¤ÏÇäµÑ¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºòÇ¯²Æ¤Î¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ½¢Ç¤¤ò·Àµ¡¤Ë³ÐÀÃ¡£¸ø¼°Àï57»î¹ç¤Ç34¥´¡¼¥ë25¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¹ñÆâ3´§Ã£À®¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡½¼¼Â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤ÏºòÇ¯²Æ¤ò²óÁÛ¤·¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¤ÏËÍ¤Ï¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´ÆÆÄ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤È»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¤ò¼¨¤¹¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤ÈÍý²ò¤·¤¿¤è¡£¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤ÏËÍ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢Íê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤ÎÅÅÏÃ¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éËÍ¤Î¹Í¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¼«¿È¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¤è¡£¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¤³¤Î¿ô»ú¡Ê34¥´¡¼¥ë25¥¢¥·¥¹¥È¡Ë¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¥´¡¼¥ë¤È¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¤¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡²ÃÆþ»þ¤Ë¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬¤³¤³¤ÇÎò»Ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÌ´¤Î¥¯¥é¥Ö¡É¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤ÎÂÀ×¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÆü¤Ë¤Ï2028Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤¬·èÄê¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁ´À¹´ü¤ò·Þ¤¨¤¿28ºÐ¤Ï¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥Ð¥ë¥µ¤ò±þ±ç¤·¡¢¥×¥ì¡¼¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¿¡£¤º¤Ã¤È¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò½ª¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¹â¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2022Ç¯²Æ¤Ë¥ê¡¼¥º¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿28ºÐ¤Ï¥·¥ã¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Á°´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¤ÏÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ì¤º¡¢°ì»þ¤ÏÇäµÑ¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºòÇ¯²Æ¤Î¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ½¢Ç¤¤ò·Àµ¡¤Ë³ÐÀÃ¡£¸ø¼°Àï57»î¹ç¤Ç34¥´¡¼¥ë25¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¹ñÆâ3´§Ã£À®¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¤è¡£¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¤³¤Î¿ô»ú¡Ê34¥´¡¼¥ë25¥¢¥·¥¹¥È¡Ë¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¥´¡¼¥ë¤È¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¤¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡²ÃÆþ»þ¤Ë¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬¤³¤³¤ÇÎò»Ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÌ´¤Î¥¯¥é¥Ö¡É¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤ÎÂÀ×¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÆü¤Ë¤Ï2028Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤¬·èÄê¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁ´À¹´ü¤ò·Þ¤¨¤¿28ºÐ¤Ï¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥Ð¥ë¥µ¤ò±þ±ç¤·¡¢¥×¥ì¡¼¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¿¡£¤º¤Ã¤È¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò½ª¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£