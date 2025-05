ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと大阪・関西万博が初コラボ!

“ありがとう”と“愛”をテーマにした「Thanks Love Month 2025」のスペシャルステージが、大阪ヘルスケアパビリオンで開催されました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『Thanks Love Month 2025』スペシャルステージ in 大阪ヘルスケアパビリオン

開催日:2025年5月30日(金)、31日(土)

開催場所:「大阪・関西万博」大阪ヘルスケアパビリオン リボーンステージ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの感謝月間「Thanks Love Month 2025」の一環として、万博会場で特別イベントが実施されました。

“いのち”や“健康”をテーマにする大阪ヘルスケアパビリオンと、「感謝」や「愛」の気持ちを伝えるUSJの想いが一致したことで実現した今回のコラボレーション。

パークの枠を超えて、多様な来場者とともに“ありがとう”の気持ちを分かち合う温かいステージが展開されました☆

オープニング・パフォーマンス

華やかなダンスで幕を開けたスペシャルステージでは、

「ウッディー」「ウィニー・ウッドペッカー」

「エルモ」

「スヌーピー」が登場。

音楽に合わせて軽快に踊るキャラクターたちの姿に、観客の子どもたちからは歓声が上がりました☆

ゲスト参加型・ダンスタイム

“ありがとう”の気持ちをダンスで表現するこのプログラム。

キャストが観客にレクチャーを行い、

会場全体が一体となって踊ります!

感謝の気持ちいつつたえましたか?

続いて、最近いつ感謝の気持ちを伝えたかをゲストにたずねるシーンも。

心温まるエピソードを聞き、

会場全体が優しい気持ちにつつまれました。

グリーティング・タイム

パフォーマンス後には、写真撮影タイムを実施!

「スヌーピー」

「ウッディー」「ウィニー・ウッドペッカー」

「エルモ」たちのかわいい写真をゲストがみんなで撮影できました☆

続いて、グリーティングを実施。

「ウッディー」&「ウィニー」

「スヌーピー」や

「エルモ」たちがゲストエリアを歩き回り、来場者一人ひとりに笑顔を届けました。

ファンとの触れ合いが魅力のこの時間は、ステージのクライマックスにふさわしい盛り上がりを見せました☆

イベントは30日(金)に3回、31日(土)には4回実施。

観賞自体は無料ですが、万博入場には別途チケット購入と来場日予約が必要です。

“感謝”と“愛”を拡げる感謝月間!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「THANKS LOVE MONTH 2025(サンクス・ラブ・マンス)」 “感謝”と“愛”を拡げる感謝月間!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「THANKS LOVE MONTH 2025(サンクス・ラブ・マンス)」 続きを見る

このプログラムは、母の日や父の日のある5月〜6月に“感謝”の気持ちを伝える取り組みとして定着しつつある「Thanks Love Month」の活動の一環です。

“今日は、誰の日にしますか?”をテーマに、今年で4年目を迎える「サンクス・ラブ・マンス」は、今後も社会全体へ感謝の輪を広げていくことを目指しています。

改めて誰かに“感謝”の気持ちを伝えたくなる楽しいステージとなりました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『Thanks Love Month 2025』スペシャルステージ in 大阪ヘルスケアパビリオンのイベントレポートでした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ウッディー、スヌーピー、エルモが登場!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『Thanks Love Month 2025』スペシャルステージ in 大阪ヘルスケアパビリオン appeared first on Dtimes.