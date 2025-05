ディズニーアニメ『アラジン』の、オリエンタルでロマンティックな世界観が楽しめるスペシャルカフェ「アラジン」OH MY CAFEが期間限定オープン!

魔法の絨毯に乗った「アラジン」と「ジャスミン」が夜空をはばたきながら心を通わせるシーンをコンセプトにしたカフェでヘルシーでフォトジェニックなメニューが展開されます☆

ディズニー「アラジン」OH MY CAFE

開催期間:2025年6月13日(金)〜7月21日(月・祝)

開催場所:

・東京/表参道:OH MY CAFE(東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館 地下3階)

・大阪/心斎橋:Collabo_Index心斎橋(大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-6-1 2階)

・愛知/名古屋:BOX cafe&space 名古屋ラシック1号店(愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック 地下1階)

予約方法:2025年5月30日(金) 13:00カフェ公式サイトOPEN 予約スタート:18:00〜

予約金:770円(税込) ※1申込につき、4席迄予約可

1992年にアメリカで初公開されたディズニーの長編アニメーション作品『アラジン』の世界をイメージした「アラジン」OH MY CAFEが登場。

店内は、魔法の絨毯に乗った「アラジン」と「ジャスミン」が夜空をはばたきながら心を通わせるシーンをコンセプトにした、ロマンティックに染まった空間となっています。

『アラジン』の世界観あふれるカフェメニューのほかオリジナルグッズ、特典なども用意されたスペシャルカフェです☆

事前予約者限定 カフェ利用特典「オリジナルうちわ」

事前予約者限定のカフェ利用特典として「オリジナルうちわ」をプレゼント。

事前予約を利用し、メニューを注文された方に全3種からいずれか1つがランダムでプレゼントされます。

SNSキャンペーン「オリジナルA5クリアファイル」

SNSキャンペーンとして、プレゼントされるのは、第1弾、第2弾それぞれで異なるアートを使用したA5サイズのオリジナルクリアファイル。

XまたはInstagramまたはTikTokでカフェ店内もしくは飲食メニュー写真に「#OHMYCAFE」「#アラジン」をつけて投稿された方に先着で1枚プレゼントされます。

※無くなり次第終了

カフェメニュー

「アラジン&ジャスミン」「ジーニー」などの人気キャラクターたちをイメージしたカラフルで思わず写真に撮りたくなるようなフォトジェニックなプレートやキャラクターたちをイメージした楽しいドリンクなどが用意されるカフェメニュー。

全てのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっています。

<アラジン>バーガープレート

価格:2,090円(税込)

「アラジン」の帽子をイメージした白いバンズに、蒸し鶏を挟んだバーガー。

宝物のようなフルーツと「アブー」が添えてあります。

<ジャスミン>ドリアプレート

価格:2,090円(税込)

ゆで卵とマッシュポテトで「ジャスミン」を表現したドリアプレート。

「ラジャー」をイメージしたパンプキンサラダと一緒に味わうことができます。

<A Whole New World>レモンパスタ

価格:1,990円(税込)

空飛ぶ「アラジン」と「ジャスミン」をイメージしたレモンパスタ。

満月のようなレモンがアクセントになった一皿です。

<ジーニー>ヨーグルト&パンケーキ

価格:1,690円(税込)

「ジーニー」のように賑やかなミニパンケーキプレート。

ヨーグルトとミックスベリーと一緒に味わうスイーツメニューです。

<アラジン>カフェラテ

価格:1,090円(税込)

「アラジン」をイメージたカフェラテ。

トップに金箔をのせた、エレガントな気持ちにさせてくれる一杯です。

※チャーム付きマドラーは追加料金で購入できます

<ジャスミン>キウイソーダ

価格:1,090円(税込)

「ジャスミン」をイメージしたキウイソーダ。

サッパリとした味わいに仕上げられたコールドドリンクです。

※チャーム付きマドラーは追加料金で購入できます

<ジーニー>ヨーグルトスムージー

価格:1,090円(税込)

「ジーニー」をイメージしたブルーベリー風味のヨーグルトスムージー。

レッドの差し色がアクセントになった、フォトジェニッなメニューです。

※チャーム付きマドラーは追加料金で購入できます

ホットコーヒー

価格:690円(税込)

オリジナルマグカップで提供されるカフェインレスのホットコーヒー。

マグカップには様々なポーズをとる「ジーニー」がレイアウトされています。

※マグカップは追加料金で購入できます

ホットティー

価格:690円(税込)

オリジナルマグカップで提供されるデカフェのホットティー。

ユニークなデザインに仕上げられたマグカップの持ち手部分もポイントです。

※マグカップは追加料金で購入できます

ホットミルク

価格:690円(税込)

ホットミルクもオリジナルマグカップで提供。

「ジーニー」と一緒に素敵なカフェタイムが過ごせます。

※マグカップは追加料金で購入できます

スーベニア

対象のカフェメニューを注文し、追加料金を支払うことで購入できるスーベニア。

マグカップやグラス、チャーム付きマドラー、ガラスプレートの4種が用意されています。

マグカップ

価格:対象メニュー+2,200円(税込)

対象メニュー:ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク

購入可能数:1メニューにつき1点

ホットドリンクとセットで購入できるマグカップ。

ライトブルーを基調にしたマグカップに、陽気な表情の「ジーニー」が総柄でプリントされています。

グラス

価格:2,200円(税込)

対象メニュー:<アラジン>カフェラテ/<ジャスミン>キウイソーダ/<ジーニー>ヨーグルトスムージー/ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク

購入可能数:1メニューにつき1点

ドリンクとセットで購入できる『アラジン』の世界観あふれるグラス。

「アラジン」と「ジャスミン」の思い出深いシーンなどがシルエットで表現されています。

チャーム付きマドラー

価格:1,100円(税込)

種類:ランダム6種

対象メニュー:<アラジン>カフェラテ/<ジャスミン>キウイソーダ/<ジーニー>ヨーグルトスムージー/ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク

購入可能数:1メニューにつき6点

ドリンクとセットで可能できるチャーム付きマドラーは、ランダムで提供。

「アラジン」や「ジャスミン」「ジーニー」のほか、ディズニーヴィランズの「ジャファー」や「アブー」「ラジャー」の全6種類です。

ガラスプレート

価格:2,970円(税込)

対象メニュー:<アラジン>バーガープレート/<ジャスミン>ドリアプレート/<A Whole New World>レモンパスタ/<ジーニー>ヨーグルト&パンケーキ

購入可能数:1メニューにつき1点

フードとセットで購入できるガラスプレート。

「ジャスミン」の横顔が幻想的なタッチで落とし込まれています。

カフェオリジナルグッズ

「アラジン」OH MY CAFE限定のオリジナルグッズも多数ラインナップ。

オリジナルアートを使用した何が出るかの期待とワクワク感がたまらないランダムグッズ、ファッション雑貨などが展開されます。

※「ディズニーストア.jp」にて通信販売も実施されます

アクリルキーホルダー

価格:825円(税込)

種類:ランダム6種

ダイカットデザインがおしゃれなアクリルキーホルダー。

全6種類からいずれか1つが封入されています。

ステッカー

価格:605円(税込)

種類:ランダム10種

作中のワンシーンを切り取ったステッカー。

チェキ風のデコレーションデザインが施されているのもポイントです。

缶マグネット

価格:715円(税込)

種類:ランダム5種

「ジーニー」の様々なシチュエーションが楽しめる缶マグネット。

魔法のランプから出てくる瞬間やキューブに詰まった姿など、全5種類のデザインが登場します。

巾着

価格:1,430円(税込)

オモテ、ウラ面で異なるデザインが楽しめる巾着。

魔法のじゅうたんやランプ、鳥などを描いたウラ面アートも素敵です。

トートバッグ

価格:2,750円(税込)

存在感抜群な総柄アートが使用されたトートバッグ。

フロント上部には「ジャスミン」の横顔がワンポイントでプリントされています。

ハンカチ

価格:1,430円(税込)

異国情緒あふれるアートが使用されたハンカチもラインナップ。

豪奢なアクセサリーを身につけた「ジャスミン」が中央に描かれています。

スライドミラー

価格:1,540円(税込)

外出先での身だしなみチェックに便利なスライドミラー。

満月をバックに「アラジン」と「ジャスミン」が見つめ合う姿がプリントされています。

クリアポーチ

価格:1,540円(税込)

中身が確認しやすい、クリアタイプのポーチ。

バッグやリュックに取り付けられるカラビナつきです。

オリエンタルでロマンティックな空間に浸りながら、自分だけのとっておきの時間が心行くまで楽しめるカフェ。

東京・大阪・愛知に2025年6月13日よりオープンする「アラジン」OH MY CAFEの紹介でした☆

©Disney

※画像はイメージのため、仕様が変更になる場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post オリエンタルでロマンティックな世界観のスペシャルカフェ!ディズニー「アラジン」OH MY CAFE appeared first on Dtimes.