【東京マルイ再販情報:5月28日、29日分】

東京マルイは、トイガン5製品を5月28日から29日にかけて再販している。

今回再販が発表された商品は、電動ブローバック「ハイキャパ5.1」や電動ガン「コルト M4A1カービン」「M4 CQB ブラック / タンカラーモデル」「MP5A5 R.A.S.」、エアーリボルバー「SAA.45 キャバルリー 7 1/2インチ カスタム【エアーリボルバー プロ】」の5製品となっている。

「ハイキャパ5.1」

「コルト M4A1カービン」

「M4 CQB ブラック / タンカラーモデル」

「MP5A5 R.A.S.」

「SAA.45 キャバルリー 7 1/2インチ カスタム【エアーリボルバー プロ】」

価格:5,478円 全長:221mm 弾丸:6mm BB(0.12g) 装弾数:16発 種類:ハンドガン(オートマチック) 動力源:単4アルカリ乾電池4本※電池は別途お買い求めください。価格:9,680円 全長:652mm / 724mm(ストック伸長時) 重量:1,030g(空マガジン、電池含む) 弾丸:6mm BB(0.12g) 動力源:単3アルカリ電池6本※電池は別途お買い求めください。 装弾数:28+約180発※28発は本体のBBレール収容分 種類:アサルトライフル価格:21,780円 全長:690mm / 775mm(ストック伸長時) 重量:1,500g(空マガジン、電池含む) 弾丸:6mm BB(0.12g) 動力源:単3アルカリ電池5本※電池は別途お買い求めください。 装弾数:340発 種類:アサルトライフル価格:21,780円 全長:510mm / 660mm(ストック伸長時) 重量:1,220g(空マガジン、電池含む) 弾丸:6mm BB(0.12g) 動力源:単3アルカリ電池5本※電池は別途お買い求めください。 装弾数:約175発 種類:サブマシンガン / PDW価格:21,780円 全長:330mm 重量:446g(空のカートリッジをセットした場合) 弾丸:6mm BB(0.12~0.2g) 動力源:無し(手動) 装弾数:6発 種類:ハンドガン(リボルバー)

(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.