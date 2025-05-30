»Ð¤Ïà¸µÄ¶ÍÌ¾¥¢¥¤¥É¥ëá29ºÐ½÷Í¥¡¢ÈþÈ©¤¤é¤á¤¯¥Ô¥ó¥¯¥Ó¥¥Ë¤ËÈ¿¶Á¡¡¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ì¥¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª
¡¡¸µAKB48¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤ò»Ð¤Ë»ý¤Ä½÷Í¥¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÈÄÌîÀ®Èþ(29)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½µ´©¥Ý¥¹¥ÈÈ¯ÇäÃæ¤Ê¤Î¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£6·î6Æü¤«¤é¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤âÈ¯Çä¤À¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö½µ´©¥Ý¥¹¥È¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ø¤Î·ÇºÜ¤Ê¤É¤ò¹ðÃÎ¡£
¡¡¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ó¥¥Ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Èþ¤·¤¤È©¤ò¤¤é¤á¤«¤»¡¢Ë¤«¤Ê¶»¤ä°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ì¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥í¡¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°
¡¡À®Èþ¤Ï¹â¹»3Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£±Ç²è¤äÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¡£»Ð¤¬¤«¤«¤ï¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖRoLuANGEL¡Ê¥í¡¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£