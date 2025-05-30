¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°µÙ»ß¡¦ÆÈÎ©È¯É½¤Î»°»³Î¿µ±àÁÖ¤ä¤«¹â¹»À¸À©Éþá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ª¡Ö¥Á¥ã¥é¤¤´¶¤¸...¡×¡Ö¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¤Þ¤¿¡×¡ÖÀä»¿ ÎÞÁ£Êø²õÃæ¡×
¹â¹»¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡ÃËÀ7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBE:FIRST¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¤·¡¢ÆÈÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿RYOKI¤³¤È»°»³Î¿µ±¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°È±¤ò²¼¤í¤·¤¿À©Éþ»Ñ¤Ç¡¢¼ã´³¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¾Ð´é¤Ç¤ª¤µ¤Þ¤ë»°»³¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥°¥Ê¥¤¥È¡¾Ë¡¤ÎÌµË¡¼Ô¡¾¡×(TBS)¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£¡Ö·ã¥ì¥¢¡ª¡ª¹â°æ¸Í¤ÎÀ©Éþ¼Ì¿¿¡×¡Ö¹â°æ¸Í¤Î²áµî¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»°»³¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÊÛ¸î»Î¡¦¹â°æ¸ÍÅÍ¿¿¤Î¹â¹»»þÂå¤ò²óÁÛ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¨¡¼¤ó¡¢¤«¤ï¤¤¡¼¤à¤ê¡¼¤¹¤¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¾Ð´é¤¬´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¤Þ¤¿♡¡×¡Ö¥Ô¥¢¥¹¤â¤Þ¤¿¥Á¥ã¥é¤¤´¶¤¸¤Ç¹¥¤¡¼¡ª¡×¡Ö·ã¥ì¥¢!!ÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ²Ä°¦¤¤♡¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤·¡¢¸¤½¤¦¤À¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¹â¹»À¸¹â°æ¸Í¥ª¥Õ¥·¥ç²Ä°¦¤¤¤£¤£¤£¤£¡×¡Ö¤â¤¦¤ä¤Ð¤¤¿ä¤·¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤È¤«¿À¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÀä»¿ ÎÞÁ£Êø²õÃæ¡×¤ÈÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£