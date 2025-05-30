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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年5月30日(金)9時から6月2日(月)23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。

現在、5万円を切る価格ながらフラッグシップレベルの性能を誇るコスパモデルの「Xiaomi POCO X7 Pro」や120Hzのリフレッシュレートに対応した6.67インチ有機ELディスプレイを搭載した「POCO M7 Pro 5G」など、Xiaomi（シャオミ）の定番スマートフォンがお得に登場しています。

なお、以下の表示価格は2025年5月30日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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シャオミの高性能スマホ「POCO X7 Pro」が10％オフに！ 大容量バッテリーと高スペックでゲーマーにもおすすめ！

Xiaomi POCO X7 Pro 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 90Wハイパーチャージ 120Hz 有機ELディスプレイ IP68防塵・防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック 45,106円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

Xiaomi POCO X7 Pro 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 90Wハイパーチャージ 120Hz 有機ELディスプレイ IP68防塵・防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 イエロー 45,106円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

Xiaomi POCO X7 Pro 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 90Wハイパーチャージ 120Hz 有機ELディスプレイ IP68防塵・防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 グリーン 45,106円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

最強コスパモデルの「POCO M7 Pro 5G」がさらに14％オフに！ 3万円切りでこんな性能が手に入るなんて…

Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 120Hz有機ELディスプレイ 大容量バッテリー docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 グリーン 28,480円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 120Hz有機ELディスプレイ 大容量バッテリー docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 シルバー 28,480円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

ライカと共同開発した高性能カメラを搭載！ シャオミのフラッグシップモデル「14T Pro 」が15％オフ！

シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォン Xiaomi 14T Pro 12GB+256GB ライカ Summilux光学レンズ搭載 Advanced AI 120Wハイパーチャージ MediaTek Dimensity 9300+搭載 IP68防水防塵 FeliCa対応 チタンブラック 85,310円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォン Xiaomi 14T Pro 12GB+256GB ライカ Summilux光学レンズ搭載 Advanced AI 120Wハイパーチャージ MediaTek Dimensity 9300+搭載 IP68防水防塵 FeliCa対応 チタングレー 85,310円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォン Xiaomi 14T Pro 12GB+256GB ライカ Summilux光学レンズ搭載 Advanced AI 120Wハイパーチャージ MediaTek Dimensity 9300+搭載 IP68防水防塵 FeliCa対応 チタンブルー 85,310円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

エントリー向けモデルながら、大容量バッテリー、最大120Hzリフレッシュレート対応、性能バッチリな「Redmi 14C」が31％オフ！

シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Redmi 14C 8GB+256GB 6.88インチディスプレイ 5160 mAh 大容量バッテリー 18W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ミッドナイトブラック 16,547円 （31％オフ） Amazonで見る PR PR

シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Redmi 14C 8GB+256GB 6.88インチディスプレイ 5160 mAh 大容量バッテリー 18W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 セージグリーン 16,547円 （31％オフ） Amazonで見る PR PR

シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Redmi 14C 8GB+256GB 6.88インチディスプレイ 5160 mAh 大容量バッテリー 18W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 スターリーブルー 16,547円 （31％オフ） Amazonで見る PR PR

曲面ガラスが美しいミドルレンジの代表格「Redmi Note 13 Pro+」が17％オフで、45,000円切りに！

シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォン Redmi Note 13 Pro+ 5G 8+256GB 日本語版 2億画素カメラ 120Hz 有機EL 6.67インチ 120W 急速充電 FeliCa対応 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ミッドナイトブラック 44,980円 （17％オフ） Amazonで見る PR PR

シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォン Redmi Note 13 Pro+ 5G 8+256GB 日本語版 2億画素カメラ 120Hz 有機EL 6.67インチ 120W 急速充電 FeliCa対応 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ムーンライトホワイト 44,980円 （17％オフ） Amazonで見る PR PR

シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォン Redmi Note 13 Pro+ 5G 8+256GB 日本語版 2億画素カメラ 120Hz 有機EL 6.67インチ 120W 急速充電 FeliCa対応 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 オーロラパープル 44,980円 （17％オフ） Amazonで見る PR PR

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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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Source:「AmazonスマイルSALE」