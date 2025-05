■『THE_i -what is Number_i-』はPrime Videoで6月27日から配信

【動画】Number_iの長期密着ドキュメンタリーティザー

Number_i公式X(旧Twitter)で、ドキュメンタリー作品『THE_i -what is Number_i-』のティザームービーの公開が告知された。

Number_iの活動におよそ1年間密着したドキュメンタリー作品『THE_i -what is Number_i-』は、6月27日からPrime Videoにて全4話独占配信される。

Number_i公式Xは、ティザームービーを公開したPrime Video公式Xをリポストしている。

レコーディングでマイクに向かう平野紫耀、歌詞を見つめる神宮寺勇太、ギターを奏でる岸優太。ダンスの練習をする様子や、ステージに立つ姿、MV撮影や『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』の出演などが収められた、『THE_i -what is Number_i-』への期待が高まるティザームービーとなっている。

「もう泣いちゃう」「裏側が見られてワクワク」「仕事人な3人が見られて嬉しい」などといった声が続々と到着している。