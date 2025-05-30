¡È½Ö»¦¡É¤Ç´°ÇäÁê¼¡¤¤¤ÀÈ÷ÃßÊÆ¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¡¾®ÀôÂç¿Ã¡È¸Å¸Å¸ÅÊÆ¡É»î¿©¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¡30Æü¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß³«»Ï¤âÃæ¾®¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤«¤éÍîÃÀ¤ÎÀ¼¡Únews23¡Û
29Æü¡¢Âç¼ê¾®Çä¤ê¤Ø¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿È÷ÃßÊÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁáÂ®¡¢¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ç¤Ï¡ÈÇä¤êÀÚ¤ì¡É¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£30Æü¤«¤é¤ÏÃæ¾®¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¡¢4Ç¯Á°¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¡á¸Å¸Å¸ÅÊÆ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¼ÊýÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Í½ÁÛ³°¤Î¾ò·ï¤ËÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¾®ÀôÂç¿Ã¡Ö¸Å¸Å¸ÅÊÆ¡×¤ò¡ÈÀ¸»ºÇ¯¤òÃÎ¤é¤º¡É»î¿©¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä
È÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¤¬³«»Ï¤â¡Ä¡Ö¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¾ò·ï¡×
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀ¿åÂç¿Ã
¡ÖÄ®¤Î¤ªÊÆ²°¤µ¤ó¤ÎÏÈ¤âºî¤ê¡¢Ãæ¾®¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤âÏÈ¤òºî¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ì¤°¤é¤¤¼ê¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
Ãæ¾®¤Î»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¡ÈÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¡É¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤«¤é¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼
¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢¤À¤á¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¥³¥áÅ¹
¡Ö¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡×
¾®ÀôÂç¿Ã¡Ö¸Å¸Å¸ÅÊÆ¡×¤ò¡ÈÀ¸»ºÇ¯¤òÃÎ¤é¤º¡É»î¿©¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä
¿¦°÷
¡Ö¤Ç¤Ï»î¿©²ñ¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£Âç¿Ã¤Þ¤º¤Ï¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
5·î29Æü¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬µ¼Ô¤ò½¸¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢30Æü¤«¤éÃæ¾®¤Î»ö¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¿ï°Õ·ÀÌó¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡Ö¸Å¸Å¸ÅÊÆ¡×¡¢2021Ç¯»º¤ÎÊÆ¤ò´Þ¤àÈ÷ÃßÊÆ¤Î»î¿©²ñ¤Ç¤¹¡£
4Ç¯Ê¬¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ò¡¢¤É¤ÎÇ¯¤Î¤â¤Î¤«±£¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç»î¿©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀ¿åÂç¿Ã
¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¤É¤ì¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡×
Q.Âç¿Ã¤¬ÎáÏÂ3Ç¯¡Ê2021Ç¯¡Ë»º¤È»×¤¦¤Î¤Ï?
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀ¿åÂç¿Ã
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¾¤è¤ê¤â¾¯¤·¹Å¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÀÖ¤¤¡Ê°õ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡Ë¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡ÄÀµ²ò¤ò¸«¤Þ¤¹¡£¡Ä¹ç¤Ã¤Æ¤¿¡×
¸Å¸Å¸ÅÊÆ¤òÅªÃæ¤µ¤»¤¿¾®ÀôÂç¿Ã¤Ç¤¹¤¬¡Ä
Q.¸Å¸Å¸ÅÊÆ¤ò¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ?
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀ¿åÂç¿Ã
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢º£Æü½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×
°ìÊý¡¢¤³¤Î»î¿©²ñ¤ÎÄ¾Á°¤Ë³Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È1ÂÐ1¤Î·Á¼°¤Ç»î¿©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³·Á½ãºÚ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤â¡¢À¸»ºÇ¯¤ò±£¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç»î¿©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»³·Á½ãºÚ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡ÖÁ´Éô¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀ¿åÂç¿Ã
¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏÀµ²ò¤ò¡£¤³¤Á¤é¡ÊÀÖ¡Ë¤¬¤ªÊÆ²°¤µ¤ó¤äÃæ¾®¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î1800±ß¤Î¡Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë¡×
¤³¤Î¤È¤¡¢¾®ÀôÂç¿Ã¤Ï¡ÖÀÖ¤¬¸Å¸Å¸ÅÊÆ¡×¤À¤ÈÀµ²òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î»î¿©²ñ¤Ç¡Ä
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀ¿åÂç¿Ã
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¾¤è¤ê¤â¾¯¤·¹Å¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÀÖ¤¤¡Ê°õ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡Ë¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡ÄÀµ²ò¤ò¸«¤Þ¤¹¡£¡Ä¹ç¤Ã¤Æ¤¿¡×
È÷ÃßÊÆ¤Î·ÀÌó¾ò·ï¤ËÃæ¾®¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤«¤éÍîÃÀ¤ÎÀ¼
5·î30Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢Ãæ¾®¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤äÄ®¤ÎÊÆÅ¹¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿È÷ÃßÊÆ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¡£¾®ÀôÂç¿Ã¤Ï5¥¥í1800±ß¤ÇÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤¦¤ä¤¯Ë¬¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥ë¥·¥ª¡×¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥ë¥·¥ªÏÂÅÄÄ®Å¹ ÄáÅÄ±ÑÌÀ Å¹Ä¹
¡Öº£¤Þ¤Ç¼è¤ê°·¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¥³¥á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¼è¤ê°·¤¨¤ë¤Î¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ê¤È¡×
ÍøÍÑµÒ¤â¡Ä
ÍøÍÑµÒ
¡Ö¡ÊÌ£¤¬¡ËÍî¤Á¤Æ¤â°Â¤±¤ì¤ÐÇã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤ß¤ó¤Êº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Í¼Êý¡¢Ãæ¾®¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ø¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ä
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥ë¥·¥ªÏÂÅÄÄ®Å¹ ÄáÅÄ±ÑÌÀ Å¹Ä¹
¡ÖÇ¯´Ö1000¥È¥ó°Ê¾å¤Î¾®Çä¤ê»ö¶È¼Ô¤ß¤¿¤¤¡¢ÂÐ¾Ý¤Ï¡£¤ª¤½¤é¤¯ÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
Q.Î¨Ä¾¤ËÊ¹¤¤¤Æ?
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥ë¥·¥ªÏÂÅÄÄ®Å¹ ÄáÅÄ±ÑÌÀ Å¹Ä¹
¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤¹¤Í¡×
ÇÀ¿å¾Ê¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¡¢È÷ÃßÊÆ¤òÇã¤¨¤ëÃæ¾®¤Î¾®Çä¶È¼Ô¤Ï¡¢Ç¯´Ö1000¥È¥ó°Ê¾å¤Î¼è¤ê°·¤¤¼ÂÀÓ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥ë¥·¥ª¡×¤ÏÍ×·ï¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
1000¥È¥ó°Ê¾å¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10Á°¸å¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤ò»ý¤Ä¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ê¤É¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³ã»Ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Öichiman¡×¤Ç¤â¡Ä
ichiman ¹â°æ±ÉÆóÏ¯ Å¹Ä¹
¡Ö¡Ê¤¦¤Á¤¬Ç¯´Ö¤Ç¡Ë20¥È¥ó¤Á¤ç¤¤¡£Á´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤³ÎÄê¡×
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤â¤Ã¤ÆÈó¸½¼ÂÅª¡×°ú¤ÅÏ¤·ÎÌ¤ËÊÆÅ¹¤âº¤ÏÇ
°ìÊý¤Ç¡¢ÀºÊÆÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÊÆÅ¹¤Ï¼è¤ê°·¤¤¼ÂÀÓ¤ÎÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹ñ¤«¤é°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖºÇÄã10¥È¥ó¤Þ¤¿¤Ï12¥È¥ó¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»³µÆÊÆ³ÌÅ¹ ±«´Ö¿ð½¨¤µ¤ó
¡ÖºÇÄã¥í¥Ã¥È¤¬10¥È¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢30¥¥í¤Î»æÂÞ¤Ç¤¤¤¦¤È334ÂÞ¡£ÃÖ¤¯¤È¤³¤í¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Á°¤ÎÆ»¤Ë10¥È¥ó¼Ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤â¤Ã¤ÆÈó¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡×
ÉÊ¼Á¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¸Å¸Å¸ÅÊÆ¤ò10¥È¥ó°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃ¤¹±«´Ö¤µ¤ó¡£
»³µÆÊÆ³ÌÅ¹ ±«´Ö¿ð½¨¤µ¤ó
¡Ö¤Þ¤º¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤ãÌµÍý¤Ç¤¹¤·¡¢¤¦¤Á¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤½¤ì¤ò¼ê¹ß¤í¤·¤È¤Ê¤ë¤È¡¢340ÂÞ¡¢²¿»þ´Ö¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í?ÀºÊÆÀßÈ÷¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ªÊÆ²°¤µ¤ó¤ËÇ¤¤»¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤È¡¢°ì½Ö»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¶³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é10¥È¥ó¤«¤È¡Ä10¥È¥ó¤ÎÀºÊÆ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤ë?¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡×¤Ï6·î¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¡¡
°ìÊý¡¢2022Ç¯»º¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¡È¸Å¸ÅÊÆ¡É¤Î¡¢Âç¼ê¾®Çä¤ê¤Ø¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤¬30Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥·¡¼¥ë¡£¤½¤Î¼êÁ°¤òÎ®¤ì¤ë¤Î¤ÏÊÆ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÂÞ¡£¥·¡¼¥ë¤¬Å½¤é¤ì¡¢¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1Ëü¥È¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡×¡£30Æü¸áÁ°¡¢Âè1ÊØ¤Î12¥È¥ó¤òÀÑ¤ó¤À¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¡¢µÜ¾ë¸©¤ÎÀºÊÆ¹©¾ì¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¼ÊÆ¤Î¾õÂÖ¤Ç¿åÊ¬ÎÌ¤Ê¤É¤Î¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀºÊÆ¡¢ÂÞµÍ¤á¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Çä¤ê½Ð¤·²Á³Ê¤Ï5¥¥í¤Ç2160±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£µÜ¾ë¸©¤ÈÀéÍÕ¸©¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ3Å¹ÊÞ¤Ç¡¢6·î2Æü¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ ÅÄÃæ¿É× ´ÉÍýËÜÉô ËÜÉôÄ¹
¡ÖÂè1²óÌÜ¤ÏËÜÅö¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿ÎÌ¤Ç¡¢¼ê¤ËÅÏ¤ë¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Âè2¡¢3ÃÆ¤ÇÆþ²Ù¼¡Âè¡¢Áá¤¯Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤Î¿ï°Õ·ÀÌó¤Î¡Ö¸Å¸ÅÊÆ¡×¡£Â¾¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥¤¥ª¥ó¡×¤Ï6·î½é½Ü¤ò¤á¤É¤ËÁ´¹ñ¤ÇÈÎÇä¤òÍ½Äê¡£
¡Ö¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¡×¤Ï¡¢6·î°Ê¹ß¤ò¤á¤É¤Ë¡¢Á´¹ñ197Å¹ÊÞ¤Ç5¥¥í2160±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤ò´ð½à¤ËÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ö¥Ñ¥ó¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤ÏÅ¾Çä¤òËÉ¤°ÌÜÅª¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¡¢¼óÅÔ·÷¤«¤é½ç¼¡Á´¹ñÈÎÇä¤·¡¢²Á³Ê¤Ï5¥¥í2000±ßÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¡¦Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
³«»Ï20Ê¬¤Ç´°Çä¡¡¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤¹¤ë¤â½Ö»¦¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Çã¤¨¤Ê¤¤
Æ°¤»Ï¤á¤¿¡Ö¸Å¸ÅÊÆ¡×¡£¾®ÀôÂç¿Ã¤ÏÁÇÁá¤¯ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀ¿åÂç¿Ã¡Ê»²±¡ÇÀ¿å°Ñ 5·î30Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤¹¤®¡Ë
¡ÖÅö½é»ä¤¬ÁÛÄê¤¹¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¤Î¤¢¤êÊý¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤¿·Á¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡×
ÈÎÇä¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡£¤½¤Î1¤Ä¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ä
µÜºê¿ÎÈþ µ¼Ô
¡ÖÍ½ÌóÈÎÇä³«»Ï¤«¤é1»þ´Ö¤¿¤¿¤º¤Ë¡¢¤â¤¦´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸á¸å1»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡×¤Î¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¤Ï¡¢³«»Ï20Ê¬¤Ç½éÆüÊ¬¤¬´°Çä¡£¡Ö³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¡×¤â29Æü¤«¤éÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â½é²óÊ¬¤Ï¤¹¤°¤Ë´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖLINE¥ä¥Õ¡¼¡×¤â¸á¸å8»þ²á¤®¤Ë50¥È¥óÊ¬¤òÍ½ÌóÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢24Ê¬¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½Ö»¦¤ÇÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤À¤«Çã¤¨¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤³¤ê¤ã¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥½¡¼¥á¥ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¹ØÆþ¤Ç¤¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤È2¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÈÊë¤é¤¹¸þ°æ¼Âº»¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¡£
2»ù¤ÎÊì ¸þ°æ¼Âº»¤µ¤ó
¡Ö¾ï¤Ë°Â¤¤¤ªÊÆ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¡¢È÷ÃßÊÆ¤¬½Ð¤¿¤éÀäÂÐÇã¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
²È·×¤òÇº¤Þ¤»¤ë¥³¥á¤Î¹âÆ¡£¥³¥á¤ò¹µ¤¨¤ëÆü¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
2»ù¤ÎÊì ¸þ°æ¼Âº»¤µ¤ó
¡Ö¡Ê¥³¥á¤ò¡Ë¿æ¤¤¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤º¡¢ÌÍ¤È¤«¤Ç²æËý¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ï¿´¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
È÷ÃßÊÆ¤Ï6·îÃæ½Ü¤ËÆÏ¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2»ù¤ÎÊì ¸þ°æ¼Âº»¤µ¤ó
¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤¬ËÜÅö¤Ë²È¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç´î¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¡Ê»Ò¤É¤â¤Ï¡Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤ª¤Ë¤®¤ê²æËý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î?¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
°ìÊý¡¢Å¾ÇäËÉ»ß¤ÎÆ°¤¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖLINE¥ä¥Õ¡¼¡×¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¤¬È÷ÃßÊÆ¤Î½ÐÉÊ¤Î¶Ø»ß¤òÈ¯É½¡£ÉÔÀµ¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢AI¤â³èÍÑ¤·¡¢´Æ»ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥áÇÀ²È¤ÎÁÊ¤¨¡ÖÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀ¸»ºÇÀ²È¤ò°éÀ®¡×¡ÖÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¤ª¥³¥áºî¤ê¡×
5·î29Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢JAÁ´Ãæ¤Î»³ÌîÅ°²ñÄ¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¾®ÀôÂç¿Ã¡£È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀ¿åÂç¿Ã
¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥³¥áÎ¥¤ì¤òËÉ¤°¡£¤³¤Î»×¤¤¤ÏÆ±¤¸¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤´Íý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢À¸»º¼Ô¤Ë¤â°Â¿´¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
º£¤Î¾õ¶·¤ò¡¢ÊÆÇÀ²È¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ç¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï3¶Ë²½¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡Ä
ÇÀ¶ÈÀ¸»ºË¡¿Í ¶â°æÇÀ±à ¶â°æÈË¹Ô ÂåÉ½
¡Ö¤É¤ì¤òÁª¤Ö¤«¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤¬¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ö¡£¤³¤ì¤¬»ä¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¾ÂÅÄ»Ô¤Ç170Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯ÇÀ²È¤Î7ÂåÌÜ¡¦¶â°æÈË¹Ô¤µ¤ó¡£JA¤òÄÌ¤µ¤º¡¢À¸»º¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¼«Á°¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀ¶ÈÀ¸»ºË¡¿Í ¶â°æÇÀ±à ¶â°æÈË¹Ô ÂåÉ½
¡Ö¤ª¥³¥áÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë?³°¹ñ¿Í¤¬100Ëü±ß¤Î»¥Â«»ý¤Ã¤ÆÇã¤¤¤ËÍè¤ë¡×
¼è°ú¤Î¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀ¶ÈÀ¸»ºË¡¿Í ¶â°æÇÀ±à ¶â°æÈË¹Ô ÂåÉ½
¡ÖÃªÅÄ¤ÇÊÆ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹ñ¤Î¿Ê¤á¤ëÂçµ¬ÌÏ²½¤À¤È¤«¡¢Äã¥³¥¹¥È²½¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÉÔ¸þ¤¤ÊÃÏ°è¡×
ÃªÅÄ¤Î¤¿¤áºî¶È¸úÎ¨¤âÍî¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¶â°æ¤µ¤ó¤ÏÃÏ°è¤ÎÆÃÀ¤ËÃåÌÜ¡£ÊÆ¤ËÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£È¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤Ç¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¶â¾Þ¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡£
2025Ç¯½©°Ê¹ß¤â¡¢¥³¥áÉÔÂ¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö»ö¼Â¾å¤Î¸ºÈ¿À¯ºö¤òÁáµÞ¤Ë¤ä¤á¤ë¤Ù¤¡×¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀ¶ÈÀ¸»ºË¡¿Í ¶â°æÇÀ±à ¶â°æÈË¹Ô ÂåÉ½
¡Öºî¤ì¤ë¥³¥á¤Ï¤É¤ó¤É¤óºî¤Ã¤Æ¡¢ºî¤ê¤¹¤®¤ì¤ÐÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£²¼¤¬¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ÇÀ²È¤Ë¸ÍÊÌ½êÆÀÊä½þ¤È¤¤¤¦¤«¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥³¥á¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê·ó¶ÈÇÀ²È¤À¤È¤«¹âÎð¤ÎÇÀ²È¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀ¸»ºÇÀ²È¤ò²¿¸®¤«°éÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»Üºö¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È¡×
¤µ¤é¤Ë¡Ä
ÇÀ¶ÈÀ¸»ºË¡¿Í ¶â°æÇÀ±à ¶â°æÈË¹Ô ÂåÉ½
¡ÖÃÍÃÊ¤Î°Â¤µ¤ò¶¥¤¦ÇÀ¶È·Ð±Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥¹¥È¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¤ª¥³¥á¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È·Ð±Ä¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù2ÇÜ¤Î²Á³Ê¹âÆ¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬²Á³Ê²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀµÅö²½¤µ¤ì¤ë¡×
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
5·î30Æü¤«¤é¼õÉÕ¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ëÈ÷ÃßÊÆ¤Ï4Ç¯Á°¡Ê2021Ç¯»º¡Ë¤Î¡Ö¸Å¸Å¸ÅÊÆ¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¸Å¸Å¸ÅÊÆ¤Î¿½¤·¹þ¤ßÍ×·ï¡Û
Ãæ¾®¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É:Ç¯´Ö¼è°·1000¡Á1Ëü¥È¥óÌ¤Ëþ
¥³¥áÅ¹:ºÇÄã°ú¤ÅÏ¤·ÎÌ10¥È¥ó
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÍ×·ï¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¾®¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼è¤ê°·¤¤¼ÂÀÓ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤ä¡¢10¥È¥ó¤â°ú¤¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥³¥áÅ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ËÂôÂó»Ê¤µ¤ó:
¤³¤ÎÀþ°ú¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤¬¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¤É¤¦¤³¤¦¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Àþ°ú¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢¶ÛµÞÀ¤Î¹â¤¤»Üºö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾®¥í¥Ã¥È¤Î¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Î®ÄÌ¤Î¥³¥¹¥È¤äÂÞµÍ¤á¤Î¥³¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢°ìÄêÍý²ò¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤âÆ±»þ¿Ê¹Ô¤ÇÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢È÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤·¤¿¸å¡¢¤É¤¦²Á³Ê¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤«¡¢¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
Ãæ¼¼¤µ¤ó¤Ï¹ñ¤Îµ¬À©²þ³×¿ä¿Ê²ñµÄ¤Ç°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¶µ°é·ÐºÑ³Ø¼Ô Ãæ¼¼ËÒ»Ò¤µ¤ó
¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÎÀ¯ºö¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼ûµëÄ´À°¤ò¤¤Á¤ó¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯5·î¤È2025Ç¯ÅÙ¤Î5·î¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸«¤ë¡Ö¾®ÇäÊª²ÁÅý·×Ä´ºº¡×¡ÊÁíÌ³¾Ê¡Ë¤Î¥°¥é¥Õ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤ÎÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Î¾å¤¬¤êÊý¤¬¡¢2ÇÜ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢À¯ÉÜ¤¬²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ÀµÅö²½¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤É¡¢ÌäÂê¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¶¯ÎÏ¤Ê²Á³Ê²ðÆþ¤ò¤¤¤Ä¤ä¤á¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¹¤®¤ë¤È¡¢À¸»º¼Ô¤ËÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤Ïº£¸å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï2¤Ä¡¢½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀ¶ÈÀ¸»ºË¡¿Í ¶â°æÇÀ±à¤Î¶â°æÂåÉ½¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂçµ¬ÌÏ²½¡×¤ò¤¤Á¤ó¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¡ÖÀ¸»ºÎÌ¤ÎÇÄ°®¡×¤ò¤¤Á¤ó¤È¤ä¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¡¢³¤³°¤À¤È±ÒÀ±¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¹ÌºîÃÏ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸»ºÎÌ¤ÎÍ½Â¬¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¯ºö¤âÉ¬Í×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
==========
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
°ËÂôÂó»Ê¤µ¤ó
³ô¼°²ñ¼ÒQuizKnock CEO
¥¯¥¤¥º¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ
Ãæ¼¼ËÒ»Ò¤µ¤ó
¶µ°é·ÐºÑ³Ø¼Ô
¶µ°é¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ÇÊ¬ÀÏ
¹ñ¤Îµ¬À©²þ³×¿ä¿Ê²ñµÄ¤ÎÍ¼±¼Ô°Ñ°÷
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¡Í×,
°ËÅì»Ô,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¶âÂ°²Ã¹©,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¾åÅÄ,
Êè,
¹©¾ì,
ÆÁÅç