BTS・J-HOPEが30日、BTS公式SNSを通じてデジタルシングル「Killin’ It Girl (feat. GloRilla)」(6月13日配信)のコンセプトフォトを公開した。「Killin’ It Girl (feat. GloRilla)」は、J-HOPEのソロシングルプロジェクトの締めくくりとなる曲。本楽曲について所属事務所のBIGHIT MUSICは、「一目惚れした瞬間のときめきを率直に表現したヒップホップジャンルの楽曲」と紹介している。

投稿では、荒い色合いと調和したJ-HOPEのセクシーな雰囲気が印象的な5枚の撮影カットをアップ。J-HOPEの鋭い目つきとクールな表情、引き締まった腹筋が強烈なインパクトを与える。また、感覚的なスタイリングも相まって、J-HOPEならではの強靭さと自身に満ちたオーラが際立っている。普段のJ-HOPEの印象とは異なるセクシーなオーラを放ったコンセプトフォトに、ファンからは「ええええええ ふっふっきん…腹筋」「ホビ腹筋凄い うわっセクシーホビだ」「ホビまで、、、 腹筋バキバキなってる」などと歓喜のコメントが集まっている。同曲の音源およびミュージックビデオは、6月13日午後1時に公開される予定。同じく6月13日、14日に韓国の高陽総合運動場で開催される『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ FINAL」で「Killin’ It Girl (feat. GloRilla)」をステージで初披露し、本格的な活動に突入する。