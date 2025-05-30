ºòº£Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤Î²Æ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¡£

 

¡ÚÀèÀ¸¡ÛÅÏÉô¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ê¶â¤Î¹ñ¡Ë

 

¡Ò¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î°®¤êÊý¡Ó

­¡¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î²¼¤Î°ìÊÕ¤ò·Á¼è¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÊÒÊý¤Î¼ê¤òÊ¿¤é¤Ë¤·¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¤Î¤»¤ë

­¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¼ê¤Î£²ËÜ¤Î»Ø¤Ç¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¾å¤Î»°³Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ°®¤ë

­£¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤Ê¤¬¤é£µ²ó¤Û¤É°®¤ë

 

²Æ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥ì¥·¥Ô

¡Ò¤½¤Î1. ¤´¤Þ¹á¤ëºú¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ó

¡¦¤´¤Ï¤ó¡Ê£±£²£°g¡Ë

¡¦ºú¥Õ¥ì¡¼¥¯¡ÊÂç¤µ¤¸£±¡Ë

¡¦¤´¤ÞÌý¡Ê¾®¤µ¤¸£±¡Ë

¡¦Çò¤´¤Þ¡Ê¾®¤µ¤¸£±¡Ë

 

¡üºî¤êÊý

¶ñºà¤òº®¤¼¤ëº®¤¼¤¿¶ñºà¤ò¤´¤Ï¤ó¤Èº®¤¼¤ë°®¤Ã¤Æ´°À®

 

¡Ò¤½¤Î2. ÇßÂçÍÕ¥µ¥é¥À¥Á¥­¥ó¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ó

¡¦¤´¤Ï¤ó¡Ê£±£²£°g¡Ë

¡¦¤Û¤°¤·¤¿Çß¡Ê£±¸Ä¡Ë

¡¦¤Û¤°¤·¤¿¥µ¥é¥À¥Á¥­¥ó¡Ê£±£°g¡Ë

¡¦¹ï¤ó¤ÀÂçÍÕ¡Ê£²Ëç¡Ë

¡¦·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡Ê¾®¤µ¤¸£±¡Ë

¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê¾®¤µ¤¸£±¡Ë

 

¡üºî¤êÊý

Çß¡¢¥µ¥é¥À¥Á¥­¥ó¡¢ÂçÍÕ¤òº®¤¼¤ë·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡¢¤á¤ó¤Ä¤æ¤ò¡Ö1.¡×¤Èº®¤¼¤ë¹­¤²¤¿¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Î¤»¤Æ°®¤ì¤Ð´°À®