小学館は、週刊コロコロコミックで「8番出口」の第1話を公開した。

KOTAKE CREATE(コタケクリエイト)氏による大ヒットウォーキングシミュレーター「8番出口」が田村光久氏作画でマンガ化。無限ループが続く地下通路に迷い込んでしまった人々は、8番出口を見つけることができるのか。

第1話では、ゲームで見慣れた様々な異変がマンガで描かれている。もちろんあのおじさんも登場する。

