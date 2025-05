ATEEZミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.3』トラックリストポスター公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ATEEZのさらに深まった音楽性と幅広いスペクトラムを確かめることができる、多彩な計5曲を収録

ATEEZが、12thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.3』のトラックリストポスターを公開した。

トラックリストによると、ATEEZのニューアルバムのタイトル曲は「Lemon Drop」。この他にも「Masterpiece」「Now this house ain’t a home」「Castle」「Bridge : The Edge of Reality」まで、ATEEZのさらに深まった音楽性と幅広いスペクトラムを確かめることのできる多彩な計5曲が収録されている。

特にメンバーのHONGJOONGとMINGIがタイトル曲「Lemon Drop」を含む計4曲の作詞に参加。ATEEZだけが持つ唯一無二の音楽色と感性を込めた歌詞で、さらに進化した音楽的スキルを誇るものと期待が高まっている。

『GOLDEN HOUR : Part.3』はATEEZの最もまぶしく輝く瞬間を盛り込んだ『GOLDEN HOUR』シリーズを繋ぐアルバム。彼らが2024年11月にリリースした11thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.2』以来、約7ヵ月ぶりに発売するニューアルバムとなる。

トラックリストポスターの公開を通じて、音楽市場を虜にするもうひとつのあらたな名盤誕生を予告したATEEZが、いったいどんな音楽とパフォーマンスでファンを魅了するのか、期待が高まる。

リリース情報

2025.07.11 ON SALE ※日本お届け日

MINI ALBUM『GOLDEN HOUR : Part.3』

※韓国発売日:6月13日(金)

ATEEZ OFFICIAL SITE

https://ateez-official.jp/