最新のM4 MacBook Airさん。過去最安は本気出しすぎだろ #AmazonスマイルSALE
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年5月30日(金)9時から6月2日(月)23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。
現在、Apple Intelligenceにも対応し、M4チップを搭載した現行モデルの「2025 MacBook Air」やM3チップを搭載した「2024 MacBook Air」など、Apple（アップル）のMacBookシリーズが多数お得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2025年5月30日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる｢Kindle Unlimited｣も初めてのユーザーは30日間無料で体験できますよ
Apple独自のAI「Apple Intelligence」のために設計された、M4チップ搭載2025年版MacBook Airが早くも5％オフに！
Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: Apple Intelligence のために設計、13.6 インチ Liquid Retina ディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、 256GB SSD ストレージ、12MP センターフレームカメラ、Touch ID - スカイブルー
142,327円
（5％オフ）
Amazonで見るPR
Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: Apple Intelligence のために設計、13.6 インチ Liquid Retina ディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、 256GB SSD ストレージ、12MP センターフレームカメラ、Touch ID - ミッドナイト
142,327円
（5％オフ）
Amazonで見るPR
Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: Apple Intelligence のために設計、13.6 インチ Liquid Retina ディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、 256GB SSD ストレージ、12MP センターフレームカメラ、Touch ID - シルバー
142,327円
（5％オフ）
Amazonで見るPR
Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: Apple Intelligence のために設計、13.6 インチ Liquid Retina ディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、 256GB SSD ストレージ、12MP センターフレームカメラ、Touch ID - スターライト
142,327円
（5％オフ）
Amazonで見るPR
SSDやメモリの容量をアップ！ 2025年発売、最新版MacBook Airのカスタマイズモデルも5％オフに！
Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: Apple Intelligence のために設計、13.6 インチ Liquid Retina ディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、 512GB SSD ストレージ、12MP センターフレームカメラ、Touch ID - ミッドナイト
168,236円
（5％オフ）
Amazonで見るPR
Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: Apple Intelligence のために設計、13.6 インチ Liquid Retina ディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、 512GB SSD ストレージ、12MP センターフレームカメラ、Touch ID - シルバー
168,236円
（5％オフ）
Amazonで見るPR
Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: Apple Intelligence のために設計、13.6 インチ Liquid Retina ディスプレイ、24GBユニファイドメモリ、 512GB SSD ストレージ、12MP センターフレームカメラ、Touch ID - ミッドナイト
194,145円
（5％オフ）
Amazonで見るPR
Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: Apple Intelligence のために設計、13.6 インチ Liquid Retina ディスプレイ、24GBユニファイドメモリ、 512GB SSD ストレージ、12MP センターフレームカメラ、Touch ID - シルバー
194,145円
（5％オフ）
Amazonで見るPR
M3チップを搭載した2024年度版13インチMacBook Airも5％オフに！
Apple 2024 MacBook Air (13インチ, 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M3チップ, 24GB ユニファイドメモリ, 512GB), 日本語キーボード - ミッドナイト
194,800円
（5％オフ）
Amazonで見るPR
M3チップ搭載の15インチモデルは6％オフ、11％オフとちょっとお得になっています！
Apple 2024 MacBook Air M3チップ搭載15インチノートブック: 15.3インチLiquid Retina ディスプレイ, 16GB ユニファイドメモリ, 512GB SSD ストレージ, バッ クライトキーボード, 1080p FaceTime HD カメラ, Touch ID。iPhone や iPad との連係機能, 日本語キーボード, ミッドナイト
199,800円
（6％オフ）
Amazonで見るPR
Apple 2024 MacBook Air M3チップ搭載15インチノートブック: 15.3インチLiquid Retina ディスプレイ, 16GB ユニファイドメモリ, 512GB SSD ストレージ, バッ クライトキーボード, 1080p FaceTime HD カメラ, Touch ID。iPhone や iPad との連係機能, 日本語キーボード, スペースグレイ
209,800円
（11％オフ）
Amazonで見るPR
23％オフ!!! まだまだ使えるM2チップ搭載の2022年度版・Macbook Airがセール中ですよ！
2022 13インチMacBook Air: 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2チップ, 日本語キーボード, 16GBユニファイドメモリ, 1TB SSD - ミッドナイト
169,800円
（23％オフ）
Amazonで見るPR
Apple 2022 13インチMacBook Air: 16GBユニファイドメモリ, 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2チップ, 1TB SSD, 日本語キーボード- スターライト
179,800円
（18％オフ）
Amazonで見るPR
Apple 2022 13インチMacBook Air: 16GBユニファイドメモリ, 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M2チップ, 256GB SSD, 日本語キーボード - スペースグレイ
134,800円
（9％オフ）
Amazonで見るPR
＞＞Apple製品一覧を見る
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞Amazonセール一覧へ
＞＞ウォッチリストの使い方について
Source:「AmazonスマイルSALE」