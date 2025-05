ニューヨーク・ソーホー地区にBAO BAO ISSEY MIYAKEの旗艦店。欧米で初の単独店

BAO BAO ISSEY MIYAKEは、ニューヨーク・ソーホー地区のプリンスストリート126番地に旗艦店を2025年6月12日にオープンします。BAO BAO ISSEY MIYAKEにとってアジアを除く欧米で初の単独店です。© ISSEY MIYAKE INC. / Photography: Masaya Yoshimura (Copist)本店舗は、ニューヨーク・ソーホーの中心地、プリンスストリートとウースターストリートの角に位置し、設計は日本のデザインスタジオ MOMENTが担当。店舗面積は約48平方メートル、間口は約13メートル、洗練されたデザインのもと、ブランドの世界観を体験できる空間になっています。

© ISSEY MIYAKE INC. / Photography: Masaya Yoshimura (Copist)店内デザインは、日本の伝統的な囲炉裏から着想。囲炉裏は中心の火を囲んで家族や仲間が集まり、語り合いながら心安らぐひとときを過ごす場です。このソーホーの地で、BAO BAO ISSEY MIYAKEのプロダクトを囲みコミュニケーションの輪を広げていきたいという想いが込められています。そのコンセプトを体現するため、店内の中央には「あたたかい光」を灯す照明を設置。店舗の顔ともなるこのライトは、ブランドのプレゼンテーションスペースとしても機能し、訪れる人々が自然と集い、BAO BAOのストーリーや製品の魅力を体験できる場を提供します。© ISSEY MIYAKE INC. / Photography: Masaya Yoshimura (Copist)また、プレゼンテーションスペースを彩るように、種類豊富なアイテムをディスプレイし、内装には左官仕上げの壁や、槌目加工を施したアルミニウム製のテーブルを採用。素材の持つ豊かな表情と、職人による繊細な手技が際立つ空間を創出しています。© ISSEY MIYAKE INC. / Photography: Masaya Yoshimura (Copist)オープンに際しては、赤のワントーンで統一されたシリーズ「LUCENT LOVE」を発売。トートバッグ、クロスボディバッグ、ポーチなど、ここでしか手に入らない特別なラインアップを展開します。さらに、スペシャルビジュアルも公開し、LUCENTのトートバッグを赤いハート型に見立てたオリジナルな表現で、ニューヨークの街に心のこもったメッセージを届けます。© ISSEY MIYAKE INC. / Photography: Masaya Yoshimura (Copist)BAO BAO ISSEY MIYAKE / NEW YORK126 Prince Street, New York, NY 10012お問い合わせ:ISSEY MIYAKE INC. (イッセイミヤケ)Tel. 03-5454-1705isseymiyake.com