6月の「d払い」自治体キャンペーン、東京都福生市などで最大30％還元
NTTドコモは、2025年6月から、新たに6件の自治体で「d払い」キャンペーンを実施する。対象エリアおよび対象店舗での「d払い」による支払いで、dポイントの還元を受けられる。
新たにキャンペーンが始まる地域は、山形県最上郡真室川町、東京都福生市、神奈川県座間市、岐阜県岐阜市、和歌山県田辺市、鹿児島県薩摩郡さつま町。自治体 期間 キャンペーン名 還元率 山形県最上郡真室川町 6月1日～30日 お買い物は真室川町で！d払いの利用で最大10％戻ってくるキャンペーン 10％還元
1回あたり上限5000ポイント
期間あたり上限5000ポイント 東京都福生市 6月2日～22日 福生のお店を応援キャンペーン！キャッシュレスで最大30％戻ってくる！ 30％還元
1回あたり上限3000ポイント
期間あたり上限3000ポイント 神奈川県座間市 6月1日～30日 座間市のお店を応援しよう！キャッシュレスで最大30%戻ってくるキャンペーン 30％還元
1回あたり上限1000ポイント
期間あたり上限3000ポイント 岐阜県岐阜市 6月1日～30日 岐阜市物価高騰支援事業10％還元キャンペーン 10％還元
1回あたり上限1000ポイント
期間あたり上限3000ポイント 和歌山県田辺市 6月1日～7月15日 田辺市キャッシュレス決済ポイント最大20％戻ってくるキャンペーン第3弾 20％還元
1回あたり上限1000ポイント
期間あたり最大3000ポイント 鹿児島県薩摩郡さつま町 6月1日～30日 スマホでピっと応援！キャッシュレス決済キャンペーン 30％還元
1回あたり上限1000ポイント
期間あたり上限3000ポイント