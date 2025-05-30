¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤ÇÎä¤ä´À¡Ö¥Ñ¥È¥é¥ó¥×¤ò¥¯¥ë¥¯¥ë²ó¤·¤¿Ê¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¡¼¥ëºå¿À¡¦µð¿Í¡×¤Îµð¿Í¤¬£²£¹ÆüÌë¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢±¿Å¾Ãæ¤Ëµ¯¤¤¿ÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï¡ÖËÜÆü»°Æü´Ö¤ÎµÀ±à²Ö·î³ÚÆü¡¡£²ÆüÌÜ¤Ë¤Í¡¡µ×¡¹¤Ë£Ú£¸¤ÇµÀ±à¤Þ¤ÇÁö¹ÔÃæ¡×¤Èµ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°¦¼Ö¤Î£Â£Í£×¡¡£Ú£¸¤È°ì½ï¤Ë¼«¿È¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Öµþ¼¢¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤«¤éÂèÆóµþºå¤ÎÎÁ¶â½ê¤òÈ´¤±¤¿»þ¡Ä¥¦¡Á¥¥¥¥¡¼¡¡¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤Î¤Ç¡Ä¤É¤³¤Ç¤É¤³¤ÇÌÄ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¤Õ¤È¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤ò¸«¤¿¤é¡Ä¤¦¤ï¡ÁËÍ¤Î¸å¤Ç¥Ñ¥È¥é¥ó¥×¤ò¥¯¥ë¥¯¥ë²ó¤·¤¿Ê¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬¡×¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É°ãÈ¿¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ëÊ¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¤¨¤Ã¤¦¤½¡Á¡¡ËÍ¤¬Êá¤Þ¤Ã¤¿¤ó¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É°ãÈ¿¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éº¸¤Ë¼ÖÀþ¤òÊÑ¤¨¤¿¤é¡Ä¥Ó¥å¡¼¥ó¤½¤ÎÊ¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬ËÍ¤Î¼Ö¤òÈ´¤¤¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¤Õ¤¥¡¡¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ï¡Á¡¢Â¿Ê¬¶ÛµÞÏ¢Íí¤«²¿¤«¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤ÇÊ¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ïµð¿Í¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤·¤«¤·¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤ë¤Ê¤è¡¡Êá¤Þ¤Ã¤¿»ö¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡Ä¤¢¤Î»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£