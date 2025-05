【#離婚して車中泊になりました 5年目のシグナル】 5月30日 発売 価格:850円

「#離婚して車中泊になりました 5年目のシグナル」

朝日新聞出版は、井上いちろう氏によるコミックエッセイ「#離婚して車中泊になりました 5年目のシグナル」を本日5月30日に発売した。価格は850円。

本作は家を持たず車中泊をしながら全国を旅し、漫画を描く「車中泊エッセイコミック」の第5巻。車中泊生活も5年目を迎えた今巻では、旅の様子や人々との触れ合いが描かれる。

【「#離婚して車中泊になりました 5年目のシグナル」あらすじ】

車中泊生活5年目突入!!

仕事も生活もすべて車の中!!

リアル車中泊エッセイコミックの人気シリーズ第5巻!!

車中泊用にカスタムした新居、2代目スズキの軽バン・エブリィとの旅!!

5年目のコミックスは、人々との触れ合いを中心に描くリアル車中泊ライフ。

・伊勢神宮へ参拝……後にトラブル発生!!

・再訪、福島県で恐竜と出会う。

・4年目のホタルを求めて…観察記。

・冬支度、車中泊5年目のカスタム。

・大晦日は塩唐揚げと金毘羅さん。

・などなど。

順調に旅を続ける著者に、父危篤の報せが飛び込む――!!

