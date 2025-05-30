¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö·ãÄË¥¨¥Ô¥½ー¥É¡×Êç½¸¡ØMr.¥Î¥Ü¥«¥¤¥ó¡Ù·ãÄË¥³¥ó¥Æ¥¹¥È³«ºÅ ¨¡ ¹ç·×20Ì¾ÍÍ¤ËËÜºî¥à¥Ó¥Á¥±¥³ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¯¥¨¥¤¥É¼ç±é¡¢ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡ÈÌµÄË¡É¤ÎÃË¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØMr.¥Î¥Ü¥«¥¤¥ó¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯6·î20Æü¡¢¡È¥à¥Ä¥¦¤ÎÆü¡É¤ËÆüËÜ¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÀïÆ®¥¹¥¥ë¤â¥¼¥í¤Î¤´¤¯¤´¤¯¥Õ¥Äー¤Ê¶ä¹Ô°÷¡¢¥Î¥Ü¥«¥¤¥ó¡£¼Â¤ÏÈà¡¢¤É¤ó¤ÊÄË¤ß¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤Á´¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤ÌµÄË¤ÎÃË¤Ê¤Î¤À¡£¤¢¤ëÆü¡¢¶ä¹Ô¶¯Åð¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°¦¤¹¤ëÈà½÷¤¬¿Í¼Á¤Ë¤È¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Î¥Ü¥«¥¤¥ó¤ÏÈà½÷¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¡ÈÄË¤ß¥¼¥í¡É¤È¤¤¤¦Í£°ì¤ÎÉð´ï¤ò¶î»È¤·¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
ÏÓ¤Ë·â¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿½ÆÃÆ¤ò¼«ÎÏ¤ÇÅ¦½Ð¡ª¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÁÇ¼ê¤Ç°®¤Ã¤Æ²¥¤ë¡ª¼ê¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¥¬¥é¥¹¤òÉð´ï¤Ë¤·¤ÆÈ¿·â¡ªÄË¤ß¥¼¥í¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¥¤¥¿¥¤¥Ã¡ª¡×¤È»×¤ï¤º¶«¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤¬¤Ê¤¼¤«¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡¢Ä¶ÄË²÷¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£¤À¡£
¤É¤ó¤ÊÄË¤ß¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¡ØMr.¥Î¥Ü¥«¥¤¥ó¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇTHE RIVER¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¡Ö·ãÄË¥¨¥Ô¥½ー¥É¡×¤òÂçÊç½¸¡ª¶å»à°ìÀ¸ÌåÀäÄË¥¨¥Ô¥½ー¥É¤«¤é¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¤Þ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥Í¥¿¤Ç¤âOK¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬¼ÂºÝ¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ïµ»ö¤Ç¤´¾Ò²ðÍ½Äê¡ªµ»ö¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï±Ç²è¡ØMr.¥Î¥Ü¥«¥¤¥ó¡Ù¤Î¥à¥Ó¥Á¥±¥³ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢µ»ö¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ªÅê¹ÆºÎÍÑ¼Ô¤ÈÅöÁª¼Ô¤Ç¹ç·×20Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·ãÄË¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤è¤¦¡ª·ãÄË¥¨¥Ô¥½ー¥ÉÎã¡§
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢THE RIVER¤Ç¤ÏÆ±¤¸¼ÁÌä¤òËÜºî¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤âÅê¤²¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¡£Èà¤é¤Î¡È·ãÄË¡É¤ÊÅú¤¨¤¬¤³¤Á¤é¤À¡ª
¤µ¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¿ÍÀ¸¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¡Ö°ìÈÖ¤Î·ãÄË¡×¤Ï²¿¡©Mr.¥Î¥Ü¥«¥¤¥ó¤â¶Ã¤¯¡È·ãÄË¥¨¥Ô¥½ー¥É¡É¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¡¢THE RIVER¤Îµ»ö¤ËÅê¹Æ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¥à¥Ó¥Á¥±¥³ー¥É¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª·ÇºÜ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ªÅê¹ÆºÎÍÑ¼Ô¤ÈÅöÁª¼Ô¤Ç¹ç·×20Ì¾ÍÍ¤Ë¡ØMr.¥Î¥Ü¥«¥¤¥ó¡Ù¥à¥Ó¥Á¥±¥³ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡ª¡ØMr.¥Î¥Ü¥«¥¤¥ó¡Ù·ãÄË¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
±þÊçÊýË¡¡§
X¤Ë¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÆó¤Ä¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î¡È·ãÄË¥¨¥Ô¥½ー¥É¡É¤òÅê¹Æ¡£
#·ãÄË¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
#¥Î¥Ü¥«¥¤¥ó¤Ê¤éÄË¤¯¤Ê¤¤
¢¨¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬·Ð¸³¤·¤¿·ãÄË¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
µ»ö¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ËÜºî¡ØMr.¥Î¥Ü¥«¥¤¥ó¡Ù¥à¥Ó¥Á¥±¥³ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª·ÇºÜ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â¡¢ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ªËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¹ç·×20Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊçÄùÀÚ¡§
2025Ç¯6·î11Æü¡Ê¿å¡Ë
Ãí°Õ»ö¹à¡§ÅöÁª¤Î¤´°ÆÆâ¤ÏTHE RIVER¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@the_river_jp¡Ë¤è¤ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥áー¥ëµ¡Ç½¡ÊDM¡Ë¤Ë¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¤´ÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¡¢´ÊÃ±¤ÊÄÉ²Ã¥³¥á¥ó¥È¤òDM¤Ë¤Æ¤´¼ÁÌä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤´Åê¹ÆÆâÍÆ¤Ï¡¢THE RIVER¤Îµ»ö¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤È¤È¤â¤Ë·ÇºÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ©2025 PARAMOUNT PICTURES.
¡ÈÄË¤¯¤Êーー¤¤¡É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØMr.¥Î¥Ü¥«¥¤¥ó¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
Supported by ÅìÏÂ¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º