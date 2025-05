【USJ「薬屋のひとりごと」オリジナルフード&グッズ】 6月30日 販売開始予定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、アニメ「薬屋のひとりごと」とコラボしたオリジナルフード&グッズ情報を公開した。販売開始予定日は6月30日。

7月1日から2026年1月4日まで開催予定のアトラクション「薬屋のひとりごと ミステリー・ウォーク ~謎の薬を調査せよ~」

グッズとフードは、7月1日から2026年1月4日まで開催予定のアトラクション「薬屋のひとりごと ミステリー・ウォーク ~謎の薬を調査せよ~」に合わせて販売されるもの。販売場所はUSJのレストラン「ザ・ドラゴンズ・パール」で、「猫猫」カラーの緑色をベースとした「猫猫の彩りスダチ冷麺コンボ」や「猫猫の莓杏仁豆腐 黄桃添え」が登場する。

また「壬氏」カラーの紫色をベースとしたドリンク「壬氏のライチ香るシトラスドリンク」も販売される。

さらにグッズでは、「ザ・ドラゴンズ・パール」と「薬屋のひとりごと」がコラボしたアクリルペンスタンドが販売となる。ザ・ドラゴンズ・パールの前に猫猫と壬氏が佇んでおり、謎解きで使用したペンなどを飾ることができる。

「猫猫の彩りスダチ冷麺コンボ」

「猫猫の莓杏仁豆腐 黄桃添え」(左)、「壬氏のライチ香るシトラスドリンク」(右)

アクリルペンスタンド

(C) 日向夏・イマジカインフォス/「薬屋のひとりごと」製作委員会

書・紫舟

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.

(C) Universal Studios. All Rights Reserved.