アイドルグループ・日向坂46の松田好花が、29日深夜放送のニッポン放送『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX』(毎週木曜 深0:00)に出演。28・29日に開催された『BRAND NEW LIVE 2025「OVER THE RAINBOW」』の感想を語った。松田は同公演について「やりがい、達成感と、いろんな希望を感じたライブだった」と振り返る。“BRAND NEW LIVE”というタイトルの通り、一期生が全員卒業し、二〜五期生30人の新体制で挑む初ライブとなったが「“新体制”っていうのも、スタッフさんとの出会いと別れがあったり、いろいろ移り変わって初めてのライブだったので、いろんな意味で、“チーム日向坂”のみんなが新体制で臨むライブでした。来てくださったおひさまの皆さんもどこか新しい気持ちで来てくださった人もいるのかなと思うと、みんなで作り上げたライブだったような気がして、本当に楽しかった」と声を弾ませた。

昨年から、最後に卒業セレモニーがあるライブが続いていたことにも言及し「寂しさの成分が多くなってしまいがちなライブが続いていたこともあって、(ライブを)複雑な気持ちで迎えることが多かったんですけど、今回は先を見つめて『未来に突き進んでいくぞ!』ってみんなで気持ちを一つにして臨めた、心に残るライブでした」と素直な思いを打ち明け、「リピート配信もあるのでぜひ気になる方は見てほしいなと思います!」とアピールしていた。