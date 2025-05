吉本興業は30日、同社初となるコントを中心とした常設の“笑い”の新たな拠点「YOSHIMOTO ROPPONGI THEATER」が7月5日にオープンし、こけら落とし公演を行うことを発表した。オープン初日となる7月5日はこけら落とし公演として、キングオブコント歴代王者やファイナリストを中心に構成され、珠玉のコントを届ける「ROPPONGI CONTE THEATER 60」と、キングオブコント13代目王者のジャルジャルと14代目王者の空気階段という2組の特別なコント企画「conte × conte〜空気階段 × ジャルジャル〜」を送る。

また、オープンを記念して、7月5日から13日までの9日間は、「こけら落としWEEK」 と題し、全13公演を開催する。■『こけら落としWEEK』スケジュール▼7月5日(土)コント寄席『ROPPONGI CONTE THEATER 60』時間:後5:15開場/後5:30開演/後6:30終演出演:ライス/ななまがり/コロコロチキチキペッパーズ/ニッポンの社長/空気階段/田津原理音コント企画『conte × conte 〜空気階段 × ジャルジャル〜』時間:後7:45開場/後8:00開演/後9:00終演出演:空気階段/ジャルジャル▼7月6日(日)コント寄席『ROPPONGI CONTE THEATER 60』時間:後5:15開場/後5:30開演/後6:30終演出演:佐久間一行/アキナ/しずる/うるとらブギーズ/セルライトスパ/ネルソンズ/ビスケットブラザーズ/隣人コント企画「conte × conte アキナ × しずる」時間:後7:45開場/後8:00開演/後9:00終演出演:アキナ/しずる▼7月7日(月)コント企画『conte × conte 〜男性ブランコ × スクールゾーン』時間:後6:45開場/後7:00開演/後8:00終演出演:男性ブランコ/スクールゾーン▼7月8日(火)コント企画『conte × conte 〜サルゴリラ × ビスケットブラザーズ』時間:後7:45開場/後8:00開演/後9:00終演出演:サルゴリラ/ビスケットブラザーズ▼7月9日(水)コント企画『conte × conte 〜オフローズ × 軟水 × プール』時間:後6:45開場/後7:00開演/後8:00終演出演:オフローズ/軟水/プール▼7月10日(木)コント企画『conte × conte 佐久間一行 × おいでや す小田』時間:後7:45開場/後8:00開演/後9:00終演出演:佐久間一行/おいでやす小田▼7月11日(金)コント企画『conte × conte 〜ジェラードン × ネルソンズ』時間:後6:45開場/後7:00開演/後8:00終演出演:ジェラードン/ネルソンズ▼7月12日(土)コント寄席『ROPPONGI CONTE THEATER 60』時間:後5:15開場/後5:30開演/後6:30終演出演:もう中学生/チョコレートプラネット/おかずクラブ/滝音/天才ピアニスト/シカノシンプコント企画「conte × conte 〜チョコレートプラネット × シソンヌ〜」時間:後7:45開場/後8:00開演/後9:00終演出演:チョコレートプラネット/シソンヌ▼7月13日(日)■コント寄席「ROPPONGI CONTE THEATER 60」時間:後5:15開場/後5:30開演/後6:30終演出演:いぬ/コロコロチキチキペッパーズ/コットン/そいつどいつ/うただ/cacaoコント企画「conte × conte コットン × 滝音 〜」時間:後7:45開場/後8:00開演/後9:00終演出演:コットン/滝音※7月14日(月)からは毎日違った形のコント企画を平日は1公演、土日祝は2公演開催。7月20日(日)から8月24日(日)は夏休み特別興行期間として毎日2公演実施。今後は単独公演や演劇、コメディやインバウンド公演など多彩な公演を開催予定。■『こけら落としWEEK』 出演者コメント<空気階段・水川かたまり>「Yoshimoto Kogyo will send entertainment to the world from Roppongi I will change this world with a conte . Come on, let's」<空気階段・鈴木もぐら>「東京!六本木!劇場!開館!TRGK TRGK」<ジャルジャル・後藤淳平>コント中心のジャルジャルにとって、コント中心の劇場はホーム!我が家!実家!ただいま〜ってな感じですわ!りんぐりですわ!<ジャルジャル・福徳秀介>はい、どーもー!ジャルジャル福徳です!いや〜たくさんのお客さんが見に来てくれましたね!コント好き、コント好き、ひとつ飛ばして、コント好き!漫才好きさんも来てくださいね!<アキナ・山名文和>しずるとコントイベント。新劇場で。池田と純になってから会うのも初めてになるとすれば、まずは握手から始めたい。まじで、来て欲しいです。<アキナ・秋山賢太>初のコントの劇場です!たまらなく嬉しいです!おじさんがはしゃいでるとこ見に来てください<しずる・池田一真>どうも!池田一真です 一回、このイベントを開催する為に動いてくれた人達にお礼を言わせて下さい!ありがとうございます!<しずる・純>新しい劇場。こけら落とし。仲良しコンビとコント。嬉しい言葉だらけです。観に来てくれるみんなも絶対嬉しい気持ちになりますよ。六本木でお待ちしてます。<男性ブランコ・浦井のりひろ>ついにコントの劇場が出来ました!!夢!!!!!ここからコントがさらに盛り上がっていったら最高です!!僕らは最初にスクールゾーンとユニットライブします!ぜひのお越しを!!<男性ブランコ・平井まさあき>盟友のスクールゾーンと相見えさせてもらいます。相見える、であり愛塗れる、です。未知の劇場とても楽しみえるです<スクールゾーン・橋本稜>皆さんと同じくどんな劇場になるかワクワクしています!近くの美味しいご飯屋さん情報が楽しみです。<スクールゾーン・俵山峻>新たな歴史の幕開けだぜ?<サルゴリラ・赤羽健壱>吉本興業で初となるコントの劇場ができるということで、めちゃくちゃテンション上がっております!これを機に皆様にコントの魅力にどっぷり浸かっていただきたいです!お出番もたくさんいただきたいので、頑張る所存です !では 、皆様劇場でお会いしましょう<サルゴリラ・児玉智洋>コントシアターが出来ます。吉本がコントにも力を入れ始めました。すっごく頑張ります!!!<ビスケットブラザーズ・きん>ギロッポンでトンコーということで、このんーきーもわ ーくーわーくー!これからもROPPONGI THEATER シクヨロちゃん<ビスケットブラザーズ・原田泰雅>この劇場をつくるのにだいぶ時間がかかりました。皆さまに喜んでもらえる劇場になっていると思いますので、僕と劇場をよろしくお願いいたします。<オフローズ・カンノコレクション>僕らも出させて頂けるということで、母が喜んでおりました。「都会やん〜、ええやん〜」と言ってました。頑張ります!<オフローズ・宮崎駿介>コント劇場のこけら落としWEEKに呼んでいただけて光栄です。これは伝説の劇場になります。<オフローズ・明賀愛貴>これからこの劇場で繰り広げられるストーリーに参加できて嬉しいです!まずギロッポンの夜に慣れていきたいと思います!当日は一緒に盛り上がりましょう。<軟水・大川内聡>六本木にコント劇場がある時〜ない時〜<軟水・つるまる>最近暑くなってきましたね、そんな時に水タイプのコントはいかかですか?新しい劇場で楽しいコントをたくさん見て、涼しくなっちゃいましょう!笑いすぎて暑くなっちゃったら、ごめんなさいね<プール・高橋おとうと>YOSHIMOTO ROPPONGI THEATER オープンおめでとうございます コントを中心とした劇場と聞いております!!この劇場を盛り上げられるように、こけら落とし公演頑張ります!!先に言わせて下さい 1人板付、パイプ椅子2、長テーブル1、オチセリフ「バスの1番後ろ席、ちょっと固いなぁ」で暗転お願いします<プール・小海正紀>豪華すぎるYOSHIMOTO ROPPONGI THEATERこけら落としWEEKにオフローズ× 軟水 × プールの水タイプで出させて貰います!先輩方と遜色ないくらい見た目はおじさんですが若手です!若手!!ネタも遜色ないくらいになれるようROPPONGI THEATER でも頑張ります<佐久間一行>コント中心の劇場ができるのもすごく嬉しいのに、さらに「こけら落としWEEK」にひとりコントも入れてくれたのがすごくすごく嬉しいです!!いろんな形のコント、つたわれ 〜 ♪<おいでやす小田>大阪で活動してた若手の頃、ピン芸人になりたてで訳もわからず始めた「一人コント」。まさか十数年後、東京の真ん中六本木であの尊敬する先輩佐久間さんとコントの劇場のこけら落とし公演を二人でやるなんて、、なんかすごい