ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、『週刊少年ジャンプ』で連載中の人気作品『ONE PIECE』をテーマにした、期間限定イベント「ワンピース・プレミア・サマー 2025」(2025年7月1日〜10月6日)を開催する。「ワンピース・プレミア・サマー 2025」期間限定のオリジナルフード&グッズ情報を公開本イベントでは、毎年恒例の「ワンピース・プレミアショー」、「ワンピース×ストーリー・ライド」、そして「サンジの海賊レストラン」といった3つの“超熱狂体験”に加え、海賊世界をさらに楽しめる期間限定のオリジナルフード&グッズが多数登場する。

「麦わらの一味の宴レストラン」(ディスカバリー・レストラン)では、6月30日より、初登場となるハンバーガーセットをはじめ、ユニークな“宴”メニューをラインナップ。ルフィのスタミナ・ビーフバーガーセット「ルフィ」の“肉肉肉、肉――! ”という声が聞こえてきそうな「ルフィのスタミナ・ビーフバーガーセット」は、ビーフ、ベーコン、ソーセージと、好物のお肉がたっぷり詰まったボリューム満点の一品。バンズには麦わらの一味の海賊旗が焼き印であしらわれている。ウソップのバジルタルタル・フィッシュバーガーセット「ウソップ」の好物、魚を使った「ウソップのバジルタルタル・フィッシュバーガーセット」は、「黒カブト」から放たれる必殺技“ポップグリーン”をイメージしたコロッケや新感覚のバジルタルタルがポイントだ。そのほか、見た目も“スーパー! ! ”な「フランキーのケイジャン・フライドチキンバーガーセット」をはじめ、「ブルック」をイメージしたキッズメニュー「“ソウルキング”ブルックのノリノリ♪ キッズバーガーセット」や、「ロビン」と「チョッパー」をモチーフにしたカラフルなデザートも登場する。さらに、南の島をイメージした「浮き球ドリンクボトル(ソフトドリンク付き)」など、“宴”をテーマにした多彩なメニューが取りそろえられている。また、「ゾロ」、「ナミ」、「ジンベエ」をイメージした、暑い夏にピッタリの冷たいドリンク&フラッペが「フォッシル・フュエルズ」、「ロンバーズ・ランディング前テラス」に登場。「剣士ゾロの抹茶氷 〜小豆&わらび餅〜」は、「ゾロ」の三刀流を思わせる和風の抹茶フラッペで、たっぷりと最強剣士の気分を味わえる一品。「ジンベエの渦潮ソーダ 〜ライム&オレンジ〜」は、「ジンベエ」の巻き起こす渦潮をホイップクリームで表現。海の色をイメージしたブルーが夏気分をさらに盛り上げてくれる。「ナミさんへ捧げるフローズン・スムージー ブランマンジェ添え 〜ミカン&ピーチ〜」は、「サンジ」が「ナミ」のために作った渾身の特製スムージー。みかんとピーチの爽やかな甘さが特徴だ。なお、「剣士ゾロの抹茶氷 〜小豆&わらび餅〜」と「ジンベエの渦潮ソーダ 〜ライム&オレンジ〜」は、6月30日よりフォッシル・フュエルズにて提供開始。「ナミさんへ捧げるフローズン・スムージー ブランマンジェ添え 〜ミカン&ピーチ〜」は、7月1日よりロンバーズ・ランディング前テラスにて販売される。そして、“最悪の世代”の「ロー」と「キッド」が、食べ歩きにぴったりのオリジナルフードとなって新登場。“死の外科医”トラファルガー・ローのオレンジ&ビターチョコチュリトスユースタス・“キャプテン”キッドのスパイシー・レッドチキン「ロー」のトレードマークである帽子とボディペイントのモチーフが特徴的な「“死の外科医”トラファルガー・ローのオレンジ&ビターチョコチュリトス」、「キッド」の好戦的な戦闘スタイルを表現した「ユースタス・“キャプテン”キッドのスパイシー・レッドチキン」は、どちらも6月30日より、ロストワールド・レストラン入口横のフードカートにて販売される。さらに、「ワンピース・プレミア・サマー 2025」をより一層盛り上げる定番アイテムが、今年もラインナップ。「ルフィ」になりきれる『麦わら帽子』や、憧れの海軍に入隊できちゃう? ! 『キャップ(海軍)』、マフラータオルとの相性が抜群の、麦わらの一味のアートが“超クール”なTシャツなど、オリジナルグッズが続々登場する。(左)キャップ (右)麦わら帽子(上) Tシャツ (下)マフラータオルグッズの販売は、2025年6月30日から、ビバリーヒルズ・ギフトにて行われる。なお、当日の状況により、グッズショップの「入店整理券」を配布する場合があるとのこと。○「ワンピース・プレミアショー 2025」「ワンピース・プレミアショー 2025」あの“頂上戦争”からつづく、麦わらの一味、海賊、海軍のアツい思いが渦巻くライブ・ショーが、この夏開幕。今年は、四皇となった「ルフィ」、「バギー」に加え、麦わらの一味を狙う海軍本部からは、「コビー」と「ヘルメッポ」、そして大将の「黄猿」が登場。さらに、クロスギルドから、元王下七武海の「ミホーク」、「クロコダイル」も参戦する大乱戦が巻き起こる。「ONE PIECE」のオールスターが一堂に会するド迫力のバトルは、目の前で繰り広げられるアクションはもちろん、炎や水、光を使用した圧巻の特殊効果、圧巻のスタントを駆使した演出など、圧倒的なクオリティとスケールで届けていく。さらに、大激戦のあとは「ルフィ」たちが目の前に登場。麦わらの一味を身近に感じ、あこがれの「ONE PIECE」の世界を、全身で体感することができる。本イベントは、2025年7月1日〜10月6日まで、計92回開催され、1日1回上演される (休演日あり)。会場はウォーターワールドで、開演は18時45分(開場:18時15分)で、上演時間は約80分。チケットは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのWEBチケットストアとローソンチケット(WEBのみ)で販売され、大人(12歳以上)は3,000円から、子ども(4〜11歳)は2,000円から購入できる。○「ワンピース×ストーリー・ライド」「ワンピース×ストーリー・ライド」おいしい肉を求めて航海中の「ルフィ」と「ウソップ」を島へと案内することになったゲスト。そこへ「ロー」と「キッド」も現れて、三船長が競い合う、超猛スピードの海上レースへと発展! ? さらに海軍まで登場して、航海はもう、大パニック!“最悪の世代”三船長と大海原を駆ける物語へ出航! スリル満点の大冒険&超臨場ライド体験! !本アトラクションはストーリー・ライド形式で、2025年7月1日〜10月6日まで、ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドにて開催される。○「サンジの海賊レストラン」「サンジの海賊レストラン」麦わらの一味のコック「サンジ」の海賊レストランがオープン!元気にお手伝い中の「バルトロメオ」に加え、腹ペコの「ルフィ」と酒が目当ての「ゾロ」、さらに「ルッチ」と「カク」も現れて…! ?今年も大賑わいのレストランで、「サンジ」の愛がこもったおもてなしを味わおう!レストランの開催期間は2025年7月1日〜10月6日までで、各回は約85分の入替制。開催場所はロンバーズ・ランディングで、大人(12歳以上)は7,000円、子ども(4〜11歳)は2,600円。チケットはユニバーサル・スタジオ・ジャパンのWEBチケットストアで販売される。HARRY POTTER and all related characters and elements (c) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (c) J.K. Rowling.MINIONS TM & (c) 2025 Universal Studios.(c) NintendoTM & (c) Universal Studios & Amblin EntertainmentTM & (c) 2025 Universal Studios. All rights reserved.