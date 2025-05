【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH】 6月26日 発売予定 価格: 8,980円(スタンダードエディション) 9,980円(デジタルデラックスエディション) 31,980円(コレクターズエディション)

KOJIMA PRODUCTIONSは、プレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(デス・ストランディング2)」において、ゲストプレッパーズの兎田ぺこらさんの映像を公開した。

「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」は6月26日発売予定のオープンワールドアクションゲームで、「DEATH STRANDING」の続編作品。

ゲーム内ではシェルター内で孤立して暮らす人々「プレッパーズ」が登場する。今回ゲストプレッパーズとして、ホロライブプロダクション所属のVTuber・兎田ぺこらさんが出演。公式Xアカウントにて映像が公開された。

(C) KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. 2022 All Rights Reserved

(C) COVER