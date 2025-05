銀座コージーコーナーに「ミッキーマウス」&「ミニーマウス」デザインのサコッシュで毎日楽しい気分にさせてくれる焼菓子アソート「<ディズニー>ハピネスサコッシュ(4個入)」が登場。

さらに定番の「<ディズニー>ハピネスバッグ(9個入)」もパッケージデザインをリニューアルして同時発売されます☆

銀座コージーコーナー「<ディズニー>ハピネスサコッシュ(4個入)」

価格:1,518円(税込)

販売期間:2025年6月6日(金)〜7月下旬頃

内容:バターマドレーヌ 2個、ショコラマドレーヌ 2個

銀座コージーコーナーより発売されている、ポーチや缶BOXなど、これまで人気を博したディズニーデザインの焼菓子ギフトに、“サコッシュ”が初登場。

サコッシュの中には、ふんわり、しっとり食感のバターとショコラ味のマドレーヌが詰め合わせてあります。

バッグはスマホやミニ財布、ちょっとした小物などを持ち歩くのにちょうどいいサイズで、普段使いしやすいオフホワイトがベース。

森の動物たちと演奏を楽しむレトロ調の「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がデザインされています。

正面にはポケットもついて、散歩やちょっとしたおでかけ、フェスやイベントなどに大活躍してくれるグッズです☆

「<ディズニー>ハピネスバッグ(9個入)」リニューアル

価格:734円(税込)

販売期間:2025年6月6日(金)〜12月下旬頃

内容:フルーリマドレーヌ(バター)3個、フルーリマドレーヌ(ショコラ)2個、ミッキーアイコン柄クッキー2種 各2個

気軽に贈れて喜ばれる、人気の焼菓子ギフト「<ディズニー>ハピネスバッグ(9個入)」のパッケージデザインも今回同時にリニューアル。

レトロ調の「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をデザインしたバッグに、ミッキーアイコン柄クッキーと風味豊かなお花型のマドレーヌがアソートされています。

森の動物たちと楽しそうに演奏する「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がチャーミング☆

自分用にはもちろん、ご家族やお友達などへのプチギフトにもぴったりです。

※原材料の一部にはちみつを使用していますので、一歳未満の乳児には食べさせないでください

森の動物たちと演奏を楽しむ「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をデザインした、レトロ調デザインのグッズ付き焼き菓子アソート。

銀座コージーコーナーにて2025年6月6日より販売される「<ディズニー>ハピネスサコッシュ(4個入)」と、パッケージがリニューアルされる「<ディズニー>ハピネスバッグ(9個入)」の紹介でした☆

