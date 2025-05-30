³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È±ï¤Ç¤¤ë¡¡ÆÁÅç»þÂå¤Î²¸»Õ¤¬È¯É½3ÆüÁ°¤Ë¡Ö²¶¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¤É¤¦»×¤¦¡©¡×
¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï¡¢³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡¢ÎÓÎÍÊ¿¤¬29Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖDAZN¡Ê¥À¥¾¡¼¥ó¡Ë¡×¤Î¡ØFIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× 2025¡ÙÆÃÈÖ¡Ø¤³¤Î²ÆÎò»Ë¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ªFIFA¥¯¥é¥ÖWÇÕ³Ø¡Ù¡Ê6·î7ÆüÇÛ¿®Í½Äê¡Ë¤Î¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¡£¼èºà²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ËÆþ¤ë¤¢¤ë¿Í¤«¤éÏ¢Íí¤â¤é¤¦¡¡¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤â¸ì¤ë¡ÖÈà¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ø¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÎÓ¤Ï¡Ö¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤È°ã¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤ÇÀï½ÑÅª¤ÊÉý¤â¹¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¤Áª¼ê¤â½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³ÉôÊ¬¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£³ÁÃ«¤Ï¡Ö¸½ÌòÃæ¤Ë1ÈÖ½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ËÄ¹¤¯¤¤¤¿¤Î¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ç½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï±þ±ç¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ê¤Î¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ËêÌî¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¤ÏËÍ¤ÈÎÍÊ¿¤¯¤ó¤¬¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ï¡Ê¾Þ¶â¤Î¡Ë¶â³Û¤â¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ë¹½¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡Ø¾¡¤Ã¤¿¤é¤¤¤¯¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤òÏÃ¤¹¡£¤½¤³¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³ÁÃ«¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤Î¡ÈÌ©¤Ê´Ø·¸¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Íèµ¨¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Î¸µ¡¢¤«¤Ä¤ÆÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥Ù¥Ë¥ã¡¼¥È¡¦¥é¥Ð¥¤¥ó»á¤¬¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ë¡£³ÁÃ«¤Ï¡Ö¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤ò½õ¤±¤ë¤Î¤¬ËÍ¤ÎÆÁÅç¤Î»þ¤Î´ÆÆÄ¡£¥é¥Ð¥¤¥ó¤¬¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÆþ¤ëÈ¯É½¤Î3ÆüÁ°¤°¤é¤¤¤Ë¡Ê¥é¥Ð¥¤¥ó»á¤«¤é¡Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Íè¤Æ¡£¡Ø²¶¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¤É¤¦»×¤¦¡©¡Ù¤È¡£¤¹¤´¤¯Ãç¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡Ù¤È¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤â¾·ÂÔ¤¹¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î»î¹ç¤Ï¸«¤Þ¤¹¤±¤É¡¢±þ±ç¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ò¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡DAZN¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¶¯¥¯¥é¥Ö·èÄêÀï¡ØFIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× 2025¡Ù¤ÎÁ´63»î¹ç¤òÆüËÜ¸ì¼Â¶·ÉÕÌµÎÁÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡£¤½¤Î³«ËëÄ¾Á°ÆÃÈÖ¤È¤Ê¤ë¡£»Ë¾åºÇ¹âµ¬ÌÏ¤ÎÂç²ñ¡¢³ÆÂçÎ¦Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÀ¤³¦Ãæ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Ï±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤¬½Ð¾ì¡£ÂÐÀï¥Á¡¼¥à¡¢À¤³¦°ìÎ®Áª¼ê¤ò¿¼ËÙ¤ê¤·¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤ÎÂç²ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿ºÌ¤Ê½Ð±é¼Ô¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡¢¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¡¦¥¢¥Ä¥³¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡ÊFANTASTICS from EXILE TRIBE¡Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ËÆþ¤ë¤¢¤ë¿Í¤«¤éÏ¢Íí¤â¤é¤¦¡¡¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤â¸ì¤ë¡ÖÈà¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ø¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÎÓ¤Ï¡Ö¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤È°ã¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤ÇÀï½ÑÅª¤ÊÉý¤â¹¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¤Áª¼ê¤â½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³ÉôÊ¬¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£³ÁÃ«¤Ï¡Ö¸½ÌòÃæ¤Ë1ÈÖ½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ËÄ¹¤¯¤¤¤¿¤Î¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ç½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï±þ±ç¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ê¤Î¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ËêÌî¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¤ÏËÍ¤ÈÎÍÊ¿¤¯¤ó¤¬¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ï¡Ê¾Þ¶â¤Î¡Ë¶â³Û¤â¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ë¹½¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡Ø¾¡¤Ã¤¿¤é¤¤¤¯¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤òÏÃ¤¹¡£¤½¤³¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡DAZN¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¶¯¥¯¥é¥Ö·èÄêÀï¡ØFIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× 2025¡Ù¤ÎÁ´63»î¹ç¤òÆüËÜ¸ì¼Â¶·ÉÕÌµÎÁÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡£¤½¤Î³«ËëÄ¾Á°ÆÃÈÖ¤È¤Ê¤ë¡£»Ë¾åºÇ¹âµ¬ÌÏ¤ÎÂç²ñ¡¢³ÆÂçÎ¦Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÀ¤³¦Ãæ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Ï±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤¬½Ð¾ì¡£ÂÐÀï¥Á¡¼¥à¡¢À¤³¦°ìÎ®Áª¼ê¤ò¿¼ËÙ¤ê¤·¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤ÎÂç²ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿ºÌ¤Ê½Ð±é¼Ô¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡¢¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¡¦¥¢¥Ä¥³¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡ÊFANTASTICS from EXILE TRIBE¡Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£