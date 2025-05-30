TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

È÷ÃßÊÆ¤ÎÇÛÁ÷¤¬ÂÚ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡ÖÈ÷ÃßÊÆÊªÎ®»Ù±ç¼¼¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃæÌîÍÎ¾» ¹ñ¸òÂç¿Ã
¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊªÎ®ÂÐºö¤òÃ´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ØÈ÷ÃßÊÆÊªÎ®»Ù±ç¼¼¡Ù¤òÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×

¤±¤µ¡¢³ÕµÄ¸å¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤ÇÃæÌî¹ñ¸òÂç¿Ã¤Ï¡¢¿×Â®¤ËÈ÷ÃßÊÆ¤òÍ¢Á÷¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀìÌç¤Î»Ù±ç¼¼¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖÈ÷ÃßÊÆÊªÎ®»Ù±ç¼¼¡×¤Ï¡¢ÇÛÁ÷¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÉÔÂ­¤ä¡¢ÁÒ¸Ë¤Ê¤É¤«¤éÈ÷ÃßÊÆ¤Î½Ð¸Ë¤¬ÂÚ¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤«¤éÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊªÎ®»ö¶È¼Ô¤Î¼êÇÛ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

»Ù±ç¼¼¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¹ñ¸ò¾Ê¤Î¿¦°÷36¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃæÌî¹ñ¸òÂç¿Ã¤Ï¡¢¡ÖÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤È¤è¤¯Ï¢·È¤ò¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£