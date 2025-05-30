TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

º£·î¤ÎÅìµþ23¶è¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ÏÂ®ÊóÃÍ¤Ç3.6%¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Åìµþ23¶è¤Î5·îÃæ½Ü»þÅÀ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ÏÊÑÆ°¤ÎÂç¤­¤¤À¸Á¯¿©ÉÊ¤ò½ü¤¤¤¿Áí¹ç»Ø¿ô¤¬110.5¤È¤Ê¤ê¡¢µîÇ¯5·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ3.6%¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¿©ÎÁÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤Ç¾å¾ºÉý¤Ï3¤«·îÏ¢Â³¤Ç³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¹âÆ­¤¬Â³¤¯¥³¥áÎà¤Ï93.7%¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾å¾ºÎ¨¤ÏÁ°¤Î·î¤è¤ê0.1¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¢§¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬28.0%¢§¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤¬21.1%¢§¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬16.9%¢§ÅÅµ¤Âå¤¬10.8%¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£