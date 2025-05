■ZEROBASEONEギュビンが抜群スタイルで受賞に感謝

【写真】「ほぼ脚ですごい」と話題のZB1ギュビン

ZEROBASEONE(ゼロベースワン)のKIM GYU VIN(キム・ギュビン)の最新ショットがInstagramで公開され、脚の長さに注目が集まっている。

ZEROBASEONEは5月29日、Kアリーナ横浜にて行われた音楽授賞式『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 Presented by ZOZOTOWN』に出演。「THE PLATINUM」「PERFORMANCE OF THE YEAR」の2つの賞に輝き、ギュビンはキャプションで「ZEROSE、賞をありがとう!!!!」とファンに感謝を伝えた。

投稿の写真はその舞台裏で撮影されたもの。ギュビンはネイビーのセットアップで登場し、ウエストをマークした着こなしで、すらりとしたスタイルのよさが際立つ。4、6、7枚目は全身ショット。体の半分以上が脚といえるほど、長い脚に目を奪われる。9、10枚目はアップのショットで、ふわりとスタイリングされたシルバーの髪の毛がアンニュイな印象を生み出した。

SNSでは「脚長すぎてスタイル異次元」「脚がアマゾン川くらい長い」「ほぼ脚ですごい」「ギュビンほど顔小さくて背が高くて脚が長い男性見たことない」「今日の衣装ギュビンのスタイルがさらに良く見える!」「足長いしスタイル良いし完璧すぎる」と話題を集めている。

■『ASEA 2025』に出演したZEROBASEONE