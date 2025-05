【ライブレポート】新生・日向坂46が単独ライブであらたな挑戦を連発！「チーム日向坂は永遠です」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「私たちは、皆さんが困難に立ち向かわなければいけないときにそばにいたいし、私たちが夢を叶える瞬間には、皆さんにそばにいてほしい」(高橋未来虹)

日向坂46が、5月28日・29日の2日間にわたって、東京・国立代々木競技場第一体育館で単独ライブを開催した。

グループを創設した一期生が全員卒業し、二期生~五期生の30人で初めて挑んだ今回のライブ。その内容に注目が集まっていたが、これまでの日向坂46にはない新しい挑戦をいくつも含んだ、「新生・日向坂46」を印象付けるようなライブになった。その最終日の29日の模様をレポートする。

『日向坂46 BRAND NEW LIVE 2025 「OVER THE RAINBOW」』と題された今回のライブは、虹がきらめくような光の演出で幕を開けた。2日前に同会場で『おもてなし会』を行ったばかりの五期生も含む全メンバーが登場し、「青春の馬」をパフォーマンス。日向坂46らしい全力応援ソングで、さっそく会場を盛り上げた。

ここで新キャプテンに就任した三期生の高橋未来虹(「高」は、はしごだかが正式表記)を中心に、「私たち、日向坂46です!」と挨拶すると、すぐに最新の14thシングルのカップリング曲「海風とわがまま」を歌唱。今回のライブで初披露されたばかりの曲だが、すでにファンのコールもバッチリ揃っていた。続いて、上村ひなのを先頭にしてセンターステージへ移動し、「一生一度の夏」をファンの間近でパフォーマンスする。

さらに、藤嶌果歩がセンターに立って「真夜中の懺悔大会」を賑やかに踊った。間奏では、富田鈴花と藤嶌、宮地すみれが「懺悔じゃんけん」で対決。負けた富田は、「松田好花のお父さん! 京都のイベントで差し入れしてくれたみたらし団子、5箱くらいあったんですけど、そのうち1箱持って帰ってしまってごめんなさい!」と、公開懺悔を行った。

ここでいったんMCを挟む。先ほどの富田の懺悔を受け、河田陽菜は、富田の家に遊びに行ったときに借りたパジャマをまだ返していないと告白。富田が「もう着ないからあげるよ」と気前よく言うと、さらに「富田のコーヒーを、朝こぼしちゃって。いろいろ富田には懺悔です」と懺悔を連発した。山下葉留花は、夏らしい曲が続いたことを受けて「日向坂と夏って最高最強じゃないですか。いつか砂浜でライブがしてみたいです。砂埃で見えなくなりますかね?」と、独自のアイデアを披露していた。

ここで、富田が「ハチ公まで声届けちゃってくださーい!」と観客をあおり、センターステージで「あの娘にグイグイ」を歌う。この曲は、日向坂46のシングル表題曲の選抜メンバー以外で構成される「ひなた坂46」の楽曲で、14thシングルをもって卒業することが決まっている富田がセンターに立ち、会場を盛り上げた。

次はユニット曲が続く。小西夏菜実、清水理央、宮地すみれの四期生3人が「あのね そのね」を爽やかに歌えば、二期生の金村美玖、三期生の高橋未来虹と山口陽世、四期生の平岡海月の先輩後輩カルテットが「どこまでが道なんだ?」で元気に飛び跳ねた。

ここで、荘厳なBGMが流れるなか、金村がソロダンスを披露。そのまま「月と星が踊るMidnight」をメンバーたちと歌唱する。全員の覇気のこもったパフォーマンスを受けるかのように、金村はアウトロでもバレエ仕込みの情熱的なダンスで会場を魅了した。

今度は松田好花をセンターに、ポンポンを持って登場したメンバーたちがチアダンスを披露。日向坂46の元気でかわいいイメージを象徴する楽曲「アザトカワイイ」を歌った。

ここからは、シングル表題曲のメドレー。「キュン」「ってか」「君しか勝たん」の3曲を歌う。曲間には他のシングル表題曲のテーマを使用したダンストラックももうけられ、この日しか見られない特別なパフォーマンスで観客を驚かせた。

MCでは、舞台『サザエさん』の稽古とライブのリハーサルを並行して行っていたという平尾帆夏が、松田から焼肉弁当を差し入れてもらい、先輩の優しさに泣きながら食べたというエピソードを語り、松田を大テレさせていた。

ここからは期別曲のブロック。まずは五期生がはじめてもらった楽曲「ジャーマンアイリス」を披露。さらに四期生曲「シーラカンス」に五期生の大田美月、大野愛実、片山紗希、高井俐香が参加。三期生曲「パクチー ピーマン グリーンピース」には蔵盛妃那乃、坂井新奈、佐藤優羽、二期生曲「You’re in my way」には下田衣珠季、鶴崎仁香、松尾桜が加わり、先輩たちと共演を果たした。

その五期生によるMCでは、高井が振り入れの際のエピソードを語った。初めて踊る楽曲で不安になっていたところ、四期生の山下が笑顔で駆けつけてきて、「大丈夫だよって言って、温かく手を差し伸べてくださったのがすごくうれしかったです」と涙で声をつまらせながら語り、ファンから温かい声援を受けていた。

ここからは、先輩たちがダンストラックでハイレベルのパフォーマンスを見せる。石塚瑶季がハンドスプリングを成功させると、高橋未来虹と清水理央もダイナミックなソロダンスでファンを魅了した。そのまま、正源司陽子と藤嶌果歩がWセンターを務める「永遠のソフィア」へ。さらに、五期生が12thシングル表題曲「絶対的第六感」を歌唱。間奏ではオリジナルのダンスパフォーマンスも加えられ、Wセンターの大野と松尾をはじめとするメンバーが会場を沸かせた。

ここで、藤嶌の「全員叫べー!」という絶叫とともに、四期生曲「見たことない魔物」。今やライブでもっとも盛り上がる曲のひとつに成長した「魔物」で、観客の大コールを引き出した。そのままの勢いで、同期の正源司陽子が初センターを務めた11thシングル表題曲「君はハニーデュー」を披露。終盤では五期生も参加し、弾けるようなダンスを披露した。

そして小坂菜緒センターの13thシングル表題曲「卒業写真だけが知っている」、さらに今回のライブで初披露となった14thシングル表題曲「Love yourself!」を続けて披露。久しぶりに二~四期生の全員選抜で歌うことになった「Love yourself!」は、新生・日向坂46の始まりを告げる楽曲で、グループ一丸となって会場を多幸感いっぱいにした。

ここで本編は終了。アンコールは、松田の「ラストスパート、全員声出していくぞー!」というあおりとともにスタート。メンバーたちがメインステージ、花道、センターステージいっぱいに広がり、テンション高く「愛はこっちのものだ」を歌う。大サビ前には、卒業した初代キャプテン・佐々木久美を彷彿させるような「全員騒げー!」という高橋の絶叫と同時に、紙吹雪が発射されて会場を揺らした。

MCでは、二期生の小坂が、先輩としても新曲のセンターとしてもこのライブを引っ張っていかないといけないと感じていたところ、同期や後輩たちのたくましさに触れたおかげで、「自分の中ですごく大事なライブになった」と語った。また、卒業を控えた富田は、今回のライブでたくさんの新しいことに挑戦してきたメンバーに元気をもらったと言い、今後も「チャレンジをたくさんしていけるような、そしてチャレンジさせたいって思ってもらえるようなグループであるように願ってます。皆さん、日向坂、よろしくね! イエーイ!」とメッセージを伝えた。

さらに、9月から全国ツアーが始まることも発表された。今回は宮城・広島・福岡・愛知・大阪・東京の6都市13公演となり、2024年より開催地が増えたことをメンバーは喜んだ。

そしてライブの最後に歌われたのは、「僕に続け」。日向坂46のライブでは「JOYFUL LOVE」で締めることが定番になっていたが、新しい未来への旅立ちを歌ったこの楽曲で、改めて新生・日向坂46の出発を印象付けた。間奏では、高橋がキャプテンとして言葉を紡いだ。

「昨日、私たちはあらたな船出を迎え、メンバーみんなやおひさまの皆さんが今日をどんな気持ちで迎えるのか、なかなか想像がつきませんでした。変わっていくことに不安は伴うものだけど、皆さんからいただいた拍手や歓声、そして目の前に広がるサイリウムの景色が、私たちが届けたかった思いに対する皆さんの答えなんだと受け止めました。虹の向こうに、一筋の光のような、そんなものが見えた感覚でした。

私たちは、皆さんが困難に立ち向かわなければいけないときにそばにいたいし、私たちが夢を叶える瞬間には、皆さんにそばにいてほしいなって思います。メンバーと、おひさま(日向坂46ファンの愛称)と、そしていつも支えてくださるスタッフの皆さん。チーム日向坂は永遠です。一緒に支え合って進んでいきましょう。これからも日向坂46の応援をお願いします」

高橋のスピーチを聞きながら、上村ひなのなど多くのメンバーが涙を流し、感動のなかでライブを終えた。

一期生の卒業後、初めて迎えた今回のライブでは、デビューしたばかりの五期生も新しい楽曲に挑戦し、先輩たちと一緒にライブを作り上げた。グループとしても、これまでになかった演出を取り入れ、ファンの期待を上まわる熱狂を生み出した。新生・日向坂46のあらたな門出は、多くのファンから祝福を受けるものになった。

TEXT BY 西中賢治

PHOTO BY 上山陽介

<5月29日 セットリスト>

00. Overture

01. 青春の馬

02. 海風とわがまま

03. 一生一度の夏

04. 真夜中の懺悔大会

05. あの娘にグイグイ

06. あのね そのね

07. どこまでが道なんだ?

08. 月と星が踊るMidnight

09. アザトカワイイ

10. メドレー(キュン/ってか/君しか勝たん)

11. ジャーマンアイリス

12. シーラカンス

13. パクチー ピーマン グリーンピース

14. You’re in my way

15. 永遠のソフィア

16. 絶対的第六感

17. 見たことない魔物

18. 君はハニーデュー

19. 卒業写真だけが知っている

20. Love yourself!

<アンコール>

EN1. 愛はこっちのものだ

EN2. 僕に続け

